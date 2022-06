CuboAi Plus Smart Babymonitor integriert zahlreiche Funktionen in einem Gerät

Ein Babyphone gehört mit zu den ersten Anschaffungen, die man für den frisch auf die Welt gekommenen Nachwuchs anschafft. Ich habe tatsächlich das eine oder andere smarte Modell ausprobiert und bin am Ende doch bei einer klassischen Lösung von Philips gelandet. Ob der CuboAi Plus Smart Babymonitor eine Alternative für mich gewesen wäre?

Ausprobiert habe ich den smarten Babymonitor bisher nicht, der Funktionsumfang klingt aber schon einmal nicht verkehrt. In einer Pressemitteilung verspricht der Hersteller: „Der CuboAi Plus Smart Babymonitor mit seinem (kinder-)freundlichen Vogel-Design ist intelligenter Babymonitor, persönlicher Fotograf, digitales Fotoalbum und Schlafassistent in einem.“

Neben einer intelligenten KI, die zum Beispiel erkennen soll, wenn das Kind auf dem Gesicht liegt, bietet der Babymonitor eine HD-Nachtsicht sowie Schrei-, Temperatur- und Luftfeuchtigssensoren. Ebenfalls mit an Board sind natürlich Zwei-Wege-Audio zur Kommunikation und ein eingebautes Nachtlicht.

Zugriff auf CuboAi Plus Smart Babymonitor nur per App

Eine Sache, die ich im Alltag etwas unpraktisch finde: Es gibt keinen separaten Empfänger, alles läuft über die App. Das mag für Mama und Papa kein Problem sein, spätestens wenn aber mal ein Babysitter auf den Nachwuchs aufpasst, wird es aber schon wieder umständlich. Hier würde ich tatsächlich ein paar Euro mehr investieren, wenn noch ein klassisches Handteil mit Audio-Unterstützung erhältlich wäre.

Falls ihr euch die Neuheit ansehen wollt: Der CuboAi Plus Smart Babymonitor ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Die UVP liegt bei 209 Euro (inklusive Wandhalterung). Im Set mit drei verschiedenen Halterungen ist CuboAi für 299 Euro erhältlich.

260 Bewertungen Cubo Ai Plus Smart Babyphone und Wandhalterung-Set | HD-Nachtsichtkamera mit intelligenten... Cubo Ai wurde von einem Kinderarzt mitentwickelt und warnt Dich in Echtzeit, wenn es erkennt, dass Mund und Nase deines Babys bedeckt sind oder wenn...

Sorgenfreiheit für Eltern durch 1080p HD-Nachtsicht, echte Schreierkennung, Gefahrenzonenwarnungen und mehr, damit Du immer weißt, wann dein Baby...