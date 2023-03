Cyber Protocol: Kniffliges neues Premium-Puzzle spielt in Cyberpunk-Welt

Braucht ihr zum Wochenende noch ein wenig Beschäftigung für die Gehirnzellen? Dann lohnt jetzt ein Blick auf das neue Spiel Cyber Protocol (App Store-Link), das in dieser Woche auch im App Store für Mobilgeräte erschienen ist. Zuvor war das Puzzle-Game des Entwicklerteams von RedDeerGames schon bei Steam, für die Nintendo Switch und die Xbox veröffentlicht worden.

Cyber Protocol ist ein waschechtes Premium-Spiel, das sich zum einmaligen Kaufpreis von 5,99 Euro aus dem deutschen App Store herunterladen und auf iPhones und iPads installieren lässt. Für letzteres wird mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer sowie rund 658 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch wenn im App Store eine deutsche Lokalisierung angegeben ist, war es mir nicht möglich, Cyber Protocol auf Deutsch spielen zu können.

Im App Store wird Cyber Protocol als „das schwerste Spiel der Geschichte“ beschrieben. Das Game wird von RedDeerGames in das Genres eines Arcade-Puzzles eingeordnet, das in einem Cyberpunk-Szenario spielt. Dort verkörpert man den Haupthelden, dessen Aufgabe es ist, seinen humanoiden Freund – G0X6 – durch die Aktivierung des Protokolls wieder zum Leben zu erwecken.

Arcade-Spielmodus mit noch anspruchsvollerem Gameplay

Das grafisch an alte Retro-Spielautomaten erinnernde Cyber Protocol kommt mit insgesamt 100 herausfordernden Leveln daher, die mit coolen Animationen und Soundeffekten versehen worden sind. Ein wenig erinnert das Gameplay an das gute alte Pac-Man: Auch hier bewegt man sich mit der Hauptfigur innerhalb der geschlossenen Level in alle vier Richtungen, sammelt Items ein und wird mit Hindernissen konfrontiert. Auf dem Weg zum Ausgang jedes Levels sammelt man Boni ein, die helfen, weitere Funktionen des Spiels freizuschalten, darunter wechselnde Themes, Avatare und Sounds.

Gespielt werden kann zudem in verschiedenen Spielmodi. Neben einem klassischen Single-Player-Modus steht auch ein anspruchsvollerer Arcade-Modus zur Verfügung, der eine höhere Geschwindigkeit und limitierte Leben aufweist. „Die Aufgabe ist schwer, aber wenn du gut genug bist, kann du deinen Platz in den Top 20 der weltweiten Rangliste der Cyber-Hacker erreichen“, lässt das Entwicklerteam verlauten. Darüber hinaus lässt sich sich auch lokal mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen spielen.

Als kleinen abschließenden Bonus hält Cyber Protocol noch einen Music Player bereit, in dem sich der Soundtrack des Spiels entspannt genießen lässt. Fans von Retro-Puzzle-Games und einem Hauch Cyberpunk-Atmosphäre sollten sich die Neuerscheinung im App Store daher durchaus genauer ansehen. Der YouTube-Trailer zur Steam-Variante des Spiels liefert euch zum Schluss weitere audio-visuelle Eindrücke.