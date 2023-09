Cypher 007: Das beste Apple Arcade Game im September

Apple Arcade bietet zum Abschluss des Septembers noch einmal ein richtig tolles Highlight. Cypher 007 (App Store-Link), ein James Bond Abenteuer, steht ab sofort zum Download bereit, ist für iPhone, iPad, Mac und Apple TV verfügbar und 919 MB im Download groß. Ich habe schon einen Blick gewagt und der Start macht Lust auf mehr.

Vorweg habe ich euch die Beschreibung zum Spiel angehangen: „Inspiriert von 60 Jahren Spionagegeschichte werden Spieler und Spielerinnen eine Landschaft durchqueren, die das wohl berühmteste Universum der Spionage ehrt, und einige der ikonischsten Momente und außergewöhnlichsten Abenteuer von James Bond erleben. Blofeld, kriminelles Superhirn und Chef von Spectre, hat wieder einmal einen Plan ausgeheckt, um Bond, seinen Erzfeind, zu sabotieren. Diesmal hat er eine Methode der Gehirnwäsche namens Cypher angewandt und hält Bond in einer Art geistigem Gefängnis gefangen, um ihn in den ultimativen Doppelagenten zu verwandeln. In diesem Top-Down Stealth-Action-Adventure hilft man Agent 007 bei seiner bisher schwierigsten Mission. Man sammelt Informationen, deckt Geheimnisse auf und setzt Spionagetechniken ein, um fesselnde Level voller Hindernisse, Gegner und Ziele zu überwinden, deren Schwierigkeitsgrad mit dem Spielfortschritt steigt. Man muss Missionen erfüllen, um Blofeld und Spectre ein für alle Mal zur Strecke zu bringen. Spieler und Spielerinnen treten über Bestenlisten gegen andere 007-Agenten auf der ganzen Welt an.“

Ich habe Cypher 007 auf dem iPhone angespielt und bin von der wirklich tollen Grafik beeindruckt. Agent 007 wird über einen Joystick durch die Räume gesteuert, mit diversen Aktionstasten könnt ihr Objekte aufnehmen, Türen öffnen, Wachen ausschalten, sprinten, schleichen oder eine Waffe abfeuern. Dabei müsst ihr diverse Missionen erledigen, die euch angesagt, aber auch unterhalb der Mini-Karte angezeigt werden. Das macht Spaß und ihr passiert immer wieder Kontrollpunkte, an denen ihr erneut startet, sollte ihr entdeckt oder abgeschossen worden sein.

Das Stealth-Abenteuer mit Agent 007 ist wirklich toll gemacht und immer wieder trefft ihr auf bekannte Charakter, unter anderem Q, M und Moneypenny. Cypher 007 ist ein Premium-Spiel ohne Werbung und In-App-Käufe, wie es bei Apple Arcade Games Standard ist. Für mich ist Cypher 007 ein absolutes Highlight und die beste Neuerscheinung im September. Wenn euch das Gerne gefällt und ihr Arcade abonniert habt, solltet ihr Cypher 007 unbedingt ausprobieren. Spielspaß ist hier garantiert!

Cypher 007 im Video