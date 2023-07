DaisyDisk: Festplatten-Analyse-Tool derzeit zum halben Preis

Während man an Desktop-Computern wie dem Mac mini oder dem iMac relativ einfach eine externe Festplatte anschließen und so beispielsweise die Foto- oder Video-Bibliothek auslagern kann, sieht es auf einem MacBook schon ganz anders aus. Wenn hier der Speicherplatz knapp wird, muss ausgemistet werden.

Genau bei dieser Aufgabe kann DaisyDisk helfen. Das Festplatten-Analyse-Tool macht das Auffinden von großen Ordnern und Dateien zum Kinderspiel. Aktuell bekommt ihr die Software über eine Aktion bei BundleHunt zum halben Preis und zahlt umgerechnet rund 5 Euro. Auf der Webseite des Entwicklerteams und auch im Mac App Store kostet DaisyDisk regulär 9,99 Euro.

So funktioniert DaisyDisk auf dem Mac

Mit dem Tool DaisyDisk funktioniert das schnell, gut und zuverlässig. Das Programm analysiert die Festplatte und zeigt in einem übersichtliche Kuchendiagramm genau an, wo sich die größten Dateien befinden. Wenn ihr diese nicht mehr benötigt, könnt ihr sie schnell löschen.

Seit einiger Zeit unterstützt DaisyDisk nicht nur stationäre oder externe Festplattenspeicher, sondern auch Cloud-Speicher, die sich mit der App scannen und analysieren lassen. Auf dem Mac installierte Cloud-Lösungen wie Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive werden in DaisyDisk in die Darstellung mit einbezogen. Sie werden wie ein externes Speichermedium in der Liste angezeigt und können ebenso gescannt werden, um Speicherfresser und nicht mehr benötigte Dateien und Ordner ausfindig machen zu können.