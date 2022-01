Das appgefahren-Team sucht Verstärkung: Kannst du uns helfen?

Wir haben es im Dezember schon kurz anklingen lassen, nun gibt es ein paar mehr Infos für euch: Wir wollen unser Team vergrößern und suchen jemanden, der etwas mit einbringen kann, um uns noch ein bisschen weiter nach vorne zu bringen.

Möglicherweise bist du fit mit der Kamera und Schnitt-Programmen wie beispielsweise Final Cut Pro. Oder du beherrscht Social Media Plattformen wie Instagram oder TikTok aus dem Effeff.

Wir freuen uns natürlich darüber, wenn du tolle Texte für unseren Blog schreiben kannst – das soll aber nicht deine Hauptaufgabe bei uns sein. Was du konkret in unser Team einbringen kannst, das erklärst du uns am besten selbst in einer Mail an uns. Falls verfügbar, gerne auch mit Beispielen deiner Arbeit.

Einige wichtige Eckpunkte haben wir noch einmal für euch zusammengefasst:

wir suchen Verstärkung für unser kleines Team in Bochum

Home Office nach Absprache möglich

faire Bezahlung und flexible Arbeitszeiten

du bist in der Technik-Welt zuhause und willst gerne neue Gadgets ausprobieren

Wir sind schon gespannt darauf, was du ganz besonders gut kannst und wie uns das in Zukunft nach vorne bringen kann.