AVR X Pro: Diktiergerät-App für iPhones und iPads derzeit gratis

Mit der Sprachmemo-App von Apple lassen sich bereits Sprachaufnahmen erstellen und in der simpel gestalteten Anwendung verwalten. Praktischerweise werden diese auch über alle Apple-Geräte hinweg per iCloud synchronisiert. Grundsätzlich ist die werksseitig mitgelieferte Sprachmemo-App keine schlechte Idee, allerdings fehlen in der App aber auch weitergehende Funktionen.

Neben praktischen Apps wie JustPressRecord, das bei mir bisher sehr gute Dienste geleistet hat, buhlen auch andere Anwendungen im App Store um die Gunst der User. Mit AVR X Pro (App Store-Link) gibt es aktuell eine der besseren Drittanbieter-Apps derzeit zum Nulltarif. AVR X Pro bezeichnet sich selbst als „beste App für Sprachaufnahmen“ und kostete zuletzt 4,99 Euro. Die App kann auf iPhones und iPads geladen werden und benötigt dafür mindestens iOS/iPadOS 10.0 oder neuer sowie etwa 49 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Aufnahmen können geschnitten und zusammengefügt werden

AVR X Pro unterstützt auf dem iPhone oder iPad eine Aufnahme in verschiedenen Audioformaten: User können ihre Memos im MP3-, WAV- oder M4A-Format erstellen. Die Aufnahmedauer ist unbegrenzt, zudem kann die Bit- und Sample-Rate, eine Aufnahme in Mono oder Stereo, sowie die Encoding-Qualität manuell in den Einstellungen ausgewählt werden. Auch eine Steuerung per Apple Watch ist möglich.

Während der Aufnahme hält AVR X Pro eine Kurvendarstellung des Aufnahme-Status bereit, zudem wird auch eine Aufnahme im Hintergrund und ein Weiterführen der Aufnahme nach einer Unterbrechung durch einen Telefonanruf erlaubt. Fertige Aufnahmen können mit Bordmitteln geschnitten, mehrere Aufnahmen zu einer Datei zusammengefügt, mit einem individuellen Titel versehen und auch in verschiedene Ordner einsortiert werden. Sie lassen sich dann auch in iTunes übertragen, per E-Mail oder AirDrop versenden oder in anderen Apps teilen.

Wie bei allen Angeboten gilt: Wie lange das Gratisangebot von AVR X Pro noch gültig ist, können auch wir leider nicht vorhersehen. Bei Interesse solltet ihr den Downloadbutton für die App daher möglichst bald betätigen.