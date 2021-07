Microsoft Edge: Insider-Programm jetzt auch für iOS verfügbar

Bei Microsoft ist alles etwas anders: Möchte man sich dort als Freiwilliger oder Freiwillige für neue Software-Versionen zur Verfügung stellen, wird man eine Bezeichnung namens „Beta-Programm“, wie es bei Apple Usus ist, nicht finden. Microsoft fasst Vorabversionen in den sogenannten „Insider Channels“ zusammen und meint damit im Prinzip das Gleiche wie die Konkurrenz aus Cupertino. Über das Insider-Programm können Interessierte Zugriff auf neue Betriebssysteme, Anwendungen und Browserversionen bekommen, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden.

Wie Microsoft jetzt in einem Tweet bei Twitter mitgeteilt hat, stehen die Insider Channels für den hauseigenen Webbrowser Microsoft Edge ab sofort auch unter iOS bereit.

We have some exciting news to share! We now have all Insider channels available for our Android and iOS mobile Insiders. iOS Insiders: You can install either our Dev or Beta channel, directly from the TestFlight program.

Dev- https://t.co/QPLp2bKccy

Beta- https://t.co/rOyWdZBTFt

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) June 30, 2021