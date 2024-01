Death Stranding Director’s Cut: Jetzt für iPhones, iPads und Macs verfügbar

Das postapokalyptische Open-World-Actionspiel Death Stranding ist ab heute in der „Director’s Cut“-Version offiziell für iPhones, iPads und Macs mit Apple Silicon-Chips erhältlich. Die Director’s Cut-Version, die bereits 2021 für die PlayStation 5 sowie 2022 für PCs erschienen ist, wurde von dem legendären Spieleentwickler Hideo Kojima auf der WWDC 2023 angekündigt, um die potenzielle Spieleleistung der Apple Silicon-Prozessoren zu demonstrieren. Auf der iPhone-Veranstaltung „Wonderlust“ im September kündigte Apple dann auch eine iPhone 15 Pro-Version an.

Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle von Sam Bridges – gespielt von Norman Reedus, bekannt aus „The Walking Dead“ – der als Kurier nach einem katastrophalen Ereignis, dem so genannten Death Stranding, Vorräte an isolierte Kolonien liefern und sie über ein drahtloses Netzwerk wieder miteinander verbinden soll. Zum Unglück aller öffnet das Ereignis eine Tür zwischen den Lebenden und den Toten, was dazu führt, dass groteske Kreaturen aus dem Jenseits eine verwüstete und trostlose Welt durchstreifen.

Death Stranding Director’s Cut (App Store-Link) ist derzeit im App Store zum Aktionspreis von 22,99 Euro gelistet, der Normalpreis beträgt 39,99 Euro. Zu beachten gilt, dass es sich hierbei um eine Universal-App handelt, die die iPhone 15 Pro-, iPadOS- und macOS-Versionen in einem einzigen Kauf bietet. Zudem gibt es eine Unterstützung für eine geräteübergreifende Fortschritts-Synchronisation, so dass Spielstände und -fortschritte auf allen Apple-Geräten immer auf dem gleichen Stand sind.

77 GB Speicherplatz nötig & 12 Lokalisierungen verfügbar

Für die Installation auf dem Mac benötigt es satte 77 GB an freiem Speicherplatz, mindestens macOS 13.3 sowie einen Mac mit M1-Chip oder neuer. Auf den anderen Plattformen wird mindestens ein iPhone 15 Pro oder ein iPad mit M1-Chip sowie iOS/iPadOS 17.0 benötigt. Als Spielsprache wird auch Deutsch angegeben, insgesamt stehen 12 Lokalisierungen bereit.

Das Besondere der erweiterten Director’s Cut-Version von Death Stranding für Desktop-Rechner ist die Unterstützung einer hohen Bildwiederholungsrate, einem Fotomodus und ein Support für Ultra-Wide-Monitore. Die Version umfasst zudem Crossover-Inhalte aus der Half Life-Serie von Valve Cooperation und CD Projekt Reds Cyberpunk 2077. Über das Social Strand-System soll man mit Spielern und Spielerinnen aus der ganzen Welt in Verbindung bleiben. Der Director’s Cut wurde darüber hinaus um zusätzliche Spielinhalte wie Missionen, Ausrüstung, Waffen und Fahrzeuge erweitert.

Bei TouchArcade gibt es bereits ein aktuelles Review über die Neuerscheinung, die dort auf einem iPhone 15 Pro installiert und ausprobiert wurde. Für weitere audio-visuelle Eindrücke haben wir euch abschließend den Launch Trailer von Death Stranding bei YouTube eingebunden.