Die besten smarten Heizkörper-Thermostate am Prime Day

Aktuell dürften die Heizungen bei uns in Deutschland auf Sparflamme laufen. Aktuell nutze ich meine Tado-Thermostate viel eher dafür, um zu sehen, dass es schon wieder über 26 Grad in den Wohnräumen sind. Früher oder später wird sich das aber ändern. Wer schon für den Winter vorsorgen möchte, der bekommt jetzt am Prime Day verschiedene smarte Heizkörper-Thermostate zum Sparpreis. Wir haben eine kleine Übersicht für euch.

Die direkte HomeKit-Lösung: Eve Thermo

Solltet ihr ohnehin in der Apple-Welt unterwegs sein und einen HomePod oder Apple TV als HomeKit-Steuerzentrale verwenden, dann ist Eve Thermo eine sehr gute Wahl. Ihr braucht dann nämlich nicht mehr als das Thermostat selbst, darüber hinaus ist keine Bridge erforderlich.

Der Bereichsleiter: Smarte Thermostate von Tado

Auf dem Markt der smarten Heizungslösungen dürfte Tado so etwas wie der Spitzenreiter sein. Seit etlichen Jahren hat sich der Münchner Hersteller auf entsprechende Lösungen spezialisiert und bietet beispielsweise auch eine Android-App an. Im Gegensatz zu Eve wird hier eine Bridge vorausgesetzt, die dank des eigenen Funkstandards aber problemlos das ganze Haus abdecken kann. Und es muss gar nicht mal teuer sein: Das Basis-Starterset mit Bridge und drei Standard-Thermostaten ohne Display kostet am Prime Day nur 114,99 Euro.

Für Bastler: Homematic IP

Falls ihr euch intensiver mit dem Thema Heimautomatisierung auseinander setzen wollt, dann ist Homematic IP vielleicht eine passende Lösung. „Ein wesentlicher Fokus bei Homematic ist die leichte, schrittweise Nachrüstbarkeit von existierenden klassischen Elektroinstallationen durch das Funksystem mit batteriebetriebenen Sensoren und Aufputz-, Steckdosen oder Zwischendeckenaktoren“, heißt es in einem Wiki. Am Prime Day bekommt ihr unter anderem das Starter-Set mit zwei Thermostaten im Angebot.

Alles aus einer Hand: Bosch Smart Home

Optisch mittlerweile richtig schick und funktional kaum zu toppen: Das Bosch Smart Home System hat viele Fans gefunden. Falls ihr eine Lösung bevorzugt, die euch nicht nur Heizkörper-Thermostate bietet, sondern gleich das komplette Gesamtpaket, dann seid ihr bei Bosch an der richtigen Stelle. Es ist zwar ein Bridge erforderlich, dafür gibt es neben dem Heizkörper-Thermostat aber vom Kontaktsensor bis zur Kamera alles, was das Herz begehrt.