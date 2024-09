Die neuen iPhones laden doch nicht mit 45 Watt

Andere Länder, andere Sitten? Oder kommt doch alles ganz anders? Letzte Woche gab es in China ziemlich deutliche Anzeichen dafür, dass alle neuen iPhone 16 Modelle per USB-C mit 45 Watt aufgeladen werden können. Es gab entsprechende Zertifizierungen und auch der Apple Support hat sich positiv zum Thema geäußert. Vor allem für die „normalen“ Modelle wäre das ein riesiger Sprung gewesen, denn iPhone 15 und 15 Plus laden nur mit 20 Watt Leistung.

Mittlerweile sind die ersten Testgeräte im Umlauf und es gibt die ersten verlässlichen Daten. So hat der chinesische Blog iFanr einen Test mit dem iPhone 16 Pro Max durchgeführt und ist zu einem ernüchternden Fazit gekommen. Zwar lädt das neue Modell kurzzeitig mit bis zu 39 Watt, aber wenn überhaupt nur für kurze Momente.

Das reguläre Aufladen geschieht weiterhin mit einer Leistung von 27 Watt, das ist genau so schnell wie beim Vorgänger iPhone 15 Pro Max.

Was bedeutet das in der Praxis? Das iPhone 16 Pro Max benötigt 1:45 Stunden, um von 2 bis auf 100 Prozent aufgeladen zu werden. Das iPhone 15 Pro Max hat die gleiche Disziplin einen Hauch langsamer bewältigt und den Test in 1:55 Stunden geschafft. Ein wesentlicher Unterschied ist das aber nicht.

Verbesserungen betreffen nur MagSafe

Merklich schneller als zuvor laden die neuen iPhones nur „drahtlos“ per MagSafe. Während es zuvor maximal 15 Watt waren, erlaubt Apple mit zertifiziertem Zubehör jetzt 25 Watt.

Aber auch das wohl nicht ohne Grund, denn nachdem der Qi2-Standard durchgestartet ist, mussten die Zubehör-Hersteller keine MagSafe-Lizenzen mehr bei Apple bezahlen. Durch die erhöhte Leistung sieht das jetzt wieder anders aus.