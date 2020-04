Disney+ hat mehr als 50 Millionen Abonnenten: Wie läuft es bei euch?

Der im vergangenen Jahr bereits in den USA und anderen ausgewählten Ländern gestartete Streaming-Dienst Disney+ ist seit dem 24. März auch in Europa und Indien verfügbar. Laut offiziellen Angaben der Walt Disney Company hat der Streaming-Dienst mittlerweile mehr als 50 Millionen Abonnenten.

Das ist durchaus eine beachtliche Zahl, denn am 3. Februar wurden noch 28,6 Millionen als offiziell Zahl genannt. Der Start in Europa und Indien hat also noch einmal für einen ordentlichen Schub gesorgt.

Beachten sollte man allerdings, dass auch Nutzer, die für ihr Abo noch nichts bezahlen, mitgezählt werden. Telekom-Kunden bekommen ja beispielsweise ein halbes Jahr umsonst, auch in den USA gibt es ähnliche Angebote. Inkludiert sind auch acht Millionen Nutzer aus Indien, die Disney+ als Teil des dort populären Streaming-Angebots Hotstar erhalten.

Wie zufrieden seid ihr mit dem Angebot von Disney+?

Nach etwas mehr als zwei Wochen mit Disney+ kann man auch mal folgende Frage stellen: Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit dem Streaming-Dienst? Welche Serien haben ihr schon geguckt? Freut ihr euch mehr über die neuen Originals oder die Klassiker?

Ich bin vor lauter Sex Education und Haus des Geldes auf Netflix sowie Feuer & Flamme im WDR noch gar nicht groß dazu gekommen, auf Disney+ Inhalte anzusehen. The Mandalorian steht zwar ziemlich weit oben auf meiner Wunschliste, bislang habe ich aber tatsächlich nur „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ angesehen.

Solltet ihr Disney+ ausprobieren wollen, könnt ihr das übrigens sieben Tage lang komplett gratis machen. Ein entsprechendes Angebot für das Probe-Abo findet ihr auf dieser Sonderseite.