Sechs Multiplayer-Spiele für die ganze Familie derzeit kostenlos

Das Oster-Wochenende steht an und in Zeiten von Corona und Kontaktsperre schadet ein wenig Unterhaltung für die ganze Familie sicherlich nicht. Das finnische Entwicklerteam Toukio hilft genau dabei und bietet sechs seiner Multiplayer-Spiele für iPhone und iPad zum Nulltarif an.

Die Titel sind zum Teil zwar schon etwas angestaubt und seit einigen Jahren im App Store erhältlich, machen aber immer noch jede Menge Spaß. Sie lassen sich mit bis zu vier Spielern gemeinsam bestreiten, am meisten Spaß macht das natürlich auf dem großen iPad-Display.

Unser großer Favorit ist zweifelsohne King of Opera. In diesem Spiel tritt man mit vier gut gebauten Opern-Sängern gegeneinander an. Sie drehen sich automatisch im Kreis und können per Knopfdruck nach vorne laufen, um die anderen Sänger von der Bühne zu schubsen. Das klingt einfach und ist es auch, macht aber umso mehr Spaß. Prädikat: Auf jeden Fall mal mit der ganzen Familie ausprobieren.

Neben King of Opera sind noch fünf weitere Spiele zum Nulltarif erhältlich, hier die komplette Übersicht:

Als kleinen Vorgeschmack haben wir hier noch einen kleinen Trailer von King of Opera für euch.