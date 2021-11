Rocket League Sideswipe: Gelungene Umsetzung eines Multiplayer-Hits

Wer auf dem PC zwischendurch auch mal ein wenig zockt, ist vielleicht schon einmal über Rocket League gestolpert. In diesem Multiplayer-Spiel muss man mit kleinen hochgezüchteten Rennwagen im Duell gegen andere Spieler einen Ball ins Tor befördern. Das klingt einfach, erfordert eine Menge Übung und macht dann umso mehr Spaß.

Die futuristische Umsetzung des Autofußballs gibt es jetzt auch für iPhone und iPad. Rocket League Sideswipe (App Store-Link) steht ab sofort kostenlos zum Download bereit und verzichtet bislang auch komplett auf In-App-Käufe. Wie genau sich das Spiel dauerhaft finanzieren soll, ist mir bislang noch nicht klar.

Was ich aber schnell erkannt habe: Rocket League Sideswipe macht jede Menge Spaß. Für die mobile Umsetzung hat das Entwicklerteam auf eine dritte Dimension verzichtet, gespielt wird also in 2D. Das macht die Steuerung auf dem Touchscreen mit einem virtuellen Joystick und zwei Buttons für Springen und Boost deutlich einfacher.

Steuerung wird in einem kleinen Tutorial erlernt

Wie genau die Steuerung von Rocket League Sideswipe funktioniert, das kann man übrigens in einem kleinen interaktiven Tutorial in wenigen Minuten erlernen. Für die perfekten Moves benötigt es natürlich etwas Übung und Geschick, aber das kommt definitiv mit der Zeit.

Etwas schade finde ich, dass für den Zugriff auf den Online-Modus ein externes Konto bei Epic Games erforderlich ist und man nicht zum Beispiel auf das Game Center setzt. Am Ende aber dennoch verständlich, denn nur so kann Rocket League Sideswipe plattformübergreifend gemeinsam mit Android-Usern gespielt werden.

Im Mittelpunkt von Rocket League Sideswipe stehen nämlich die Online-Duelle gegen andere Spielerinnen und Spieler. Dabei tritt man entweder alleine gegen oder zu zweit im Team an. Mir hat das alles auf Anhieb sehr viel Spaß gemacht und ich kann euch nur empfehlen, auch mal selbst einen Blick auf diese Neuerscheinung zu werfen.