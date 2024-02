Game Room: Neues Apple Arcade-Game für gemeinsame Brettspiel-Duelle

Klassische Gesellschaftsspiele wie Schach, Schiffe Versenken oder Yahtzee erfreuen sich noch immer großer Beliebtheit. Hat man zwischendurch mal wieder Lust auf eine Partie, aber ist gerade weder physisches Equipment oder passende Mitspieler bzw. Mitspielerinnen in der Nähe, lohnt ein Blick auf die App Game Room (App Store-Link) bei Apple Arcade.

Erhältlich für iPhones, iPads und auch Apples neues Headset Vision Pro, kann Game Room im Rahmen eines aktiven Apple Arcade-Abonnements kostenlos auf die unterstützten Geräte geladen werden. Für die Installation wird mindestens iOS bzw. iPadOS 15.1 oder neuer bzw. visionOS 1.0 oder neuer benötigt, ebenso wie rund 263 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Game Room vorhanden.

Wie es der Titel der App bereits andeutet, finden sich in Game Room mehrere Spiele, die sich mit dem Freundeskreis an einem Tisch, allein als Einzelspiel oder online mit Gamern aus aller Welt absolvieren lassen. Wählen lässt sich aus einem von insgesamt fünf Familienklassikern:

Game Room unterstützt dabei jeweils ein bis vier Spieler und Spielerinnen beim Online-Spiel auf Apple-Geräten: Es kann ein klassisches Einzelspieler-Kartenspiel wie Solitär, oder Mehrspieler-Karten- und Tischspiele mit der Wahl zwischen echten Kontrahenten oder KI-Gegnern ausgewählt werden.

„Spatial Computing vereint Fantasie und Realität und bringt so diese bekannten Tischspiel-Klassiker zu dir nach Hause, ohne dass du dafür Karten oder Spielsteine brauchst. Erlebe wieder den Spaß, wenn du dich mit Freunden triffst, und hol dir die Freude an klassischen Familien-Tischspielen zurück in dein Leben.“