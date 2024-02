Dock Exposé: Version 3.0 des Mac-Produktivitäts-Tools erschienen

Die kleine aber feine Mac-App Dock Exposé ist ein praktisches Fenster- und Aufgaben-Verwaltungsprogramm, das sicher nicht für alle Anwendungsbereiche passt, aber für einige User durchaus Vorteile bringen kann. Die Anwendung bietet Vorschau-Ansichten von in Apps geöffneten Programmfenstern direkt im Dock von macOS.

Grundsätzlich erweitert Dock Exposé die bereits standardmäßig im Mac-Betriebssystem vorhandene Exposé-Funktion, mit der sich bereits geöffnete Programmfenster in einer Übersicht einblenden und dann mit der Maus auswählen lassen. Über die F3-Taste steht auf dem Mac „Mission Control“ bereit, das alle aktuell geöffneten Fenster im Miniaturformat auf dem Bildschirm anzeigt. Alternativ kann Mission Control auch über eine Tastenkombination (Control+Aufwärtspfeil) oder eine Geste (mit drei Fingern auf dem Trackpad nach unten streiche) geöffnet werden.

Der Vorteil von Dock Exposé liegt wiederum darin, dass sämtliche Tastenkombinationen, Mausklicks oder Gesten überflüssig werden: Die App zeigt die Inhalte der geöffneten App-Fenster bereits beim sogenannten „Hovern“, also dem bloßen Bewegen der Maus über das App-Symbol im Dock, an. Die so angezeigten Fenster lassen sich dann bequem mit einem Mausklick ohne weitere Gesten oder Tastaturkürzel anklicken.

Dock Exposé v3.0: Aufpoliertes UI und viele Fehlerbehebungen

Dock Exposé liegt nun seit kurzem in Version 3.0 vor und kann weiterhin kostenlos über die Entwicklerplattform GitHub bezogen werden. Das Versions-Update verzichtet allerdings auf grundlegende Neuerungen hinsichtlich Funktionen, jedoch berichtet der Entwickler auf seiner Website von einigen Überarbeitungen, einem aufpolierten UI und vielen Fehlerbehebungen.

Solltet ihr euch für Dock Exposé interessieren, könnt ihr die aktuellste Version 3.00.2 auf der entsprechenden GitHub-Seite kostenlos herunterladen. Bei YouTube gibt es zudem ein kleines Video, das Dock Exposé in audio-visueller Form vorstellt.