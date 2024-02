Linkeeper: Linksammler-App erscheint mit vielen Verbesserungen in Version 2.0

Interessante Webseiten oder hilfreiche Artikel gibt es ja zuhauf im Internet. Und natürlich liefert jeder Browser die Möglichkeit, die entsprechenden Seiten als Lesezeichen abzuspeichern. Dem Entwickler Om Chachad war diese Option allerdings nicht genug und so entwickelte er die App Linkeeper (App Store-Link), die das Sammeln und Organisieren von Lesezeichen erleichtern soll.

Der Funktionsumfang der App ist schnell erklärt: Auf dem Startscreen sieht man zunächst eine Übersicht aller Ordner, die es in der App bereits gibt und in die sich Links bzw. Lesezeichen einsortieren lassen („Alle“ und „Favoriten“). Es gibt dann die Möglichkeit, entweder direkt ein neues Lesezeichen zu erstellen oder erst einen neuen Ordner anzulegen. Klickt man auf die einzelnen Ordner, finden sich darin alle dort abgelegten Lesezeichen mit einem Vorschaubild, dem vergebenen Titel und der URL. Beim Anklicken der Kachel wird die entsprechende Webseite geöffnet.

Linkeeper ist seit dem Sommer des vergangenen Jahres im App Store erhältlich und kann dort kostenlos für iPhones, iPads und den Mac geladen werden. Für die Installation wird neben iOS/iPadOS 15.0 bzw. macOS 12.0 oder neuer auch rund 7 MB an freiem Speicherplatz vorausgesetzt. Die Inhalte stehen in englischer Sprache bereit, Zukäufe, Werbung oder Abonnements gibt es nicht. Die vorhandenen In-App-Käufe für Linkeeper sind optionale Spenden für die Entwicklungsarbeit.

In den letzten Monaten hat das Team von Starlight Apps an einem neuen Update für Linkeeper gearbeitet, das viele von Nutzern und Nutzerinnen gewünschten Funktionen mit sich bringt und Linkeeper auf eine ganz neue Plattform stellt. Die App wurde nun vollständig für visionOS optimiert und bietet eine native App mit gläsernen Hintergründen. Lesezeichen werden nun über alle Geräte hinweg synchronisiert, auch auf Vision Pro, so dass sich Lesezeichen in der ganz eigenen Umgebung einsehen lassen.

Linkeeper: Neue Lesezeichen-Layouts, Widgets und „Teilen“-Erweiterung

Darüber hinaus hat sich Linkeeper auch von Mac Catalyst entfernt: Sie ist jetzt eine vollständig native, plattformübergreifende SwiftUI-App. „Fast jeder Teil der App wurde neu geschrieben, um dieser Änderung Rechnung zu tragen, was eine leistungsfähigere Lesezeichen-Erfahrung mit macOS-spezifischen Designelementen ermöglicht“, heißt es vom Entwicklerteam. „Dadurch werden auch viele Fehler behoben, die in früheren Versionen von Linkeeper mit Mac Catalyst auftraten […].“

Außerdem hat man eine oft nachgefragte Funktion hinzugefügt: Die Möglichkeit, Lesezeichen in anderen Layouts als einem Raster anzuzeigen. Man hat daher nun neue Listen- und Tabellenlayouts für die Lesezeichen in Version 2.0 integriert. Das neue Listen-Layout bietet eine einfache Alternative zur Rasteransicht, bei der man den gesamten Titel des Lesezeichens sehen können und das Vorschaubild kleiner ist. Das Tabellenlayout erweitert die Liste und bietet ein hochgradig anpassbares und fortschrittliches Layout mit Spalten für den Titel, den Host, den Ordner und das Datum, wodurch die Details der Lesezeichen mit weniger Klicks angezeigt werden können. Das Tabellenlayout ist nur unter macOS, visionOS und bestimmten iPad-Ausrichtungen verfügbar.

Ebenfalls neu sind Widgets, die sich in drei Größen für den Startbildschirm, Desktop oder die Benachrichtigungszentrale einrichten lassen. Sie können entweder alle aktuellen Lesezeichen oder die eines bestimmten Ordners anzeigen. Auch eine „Teilen“-Erweiterung für den Mac ist neu in v2.0, ebenso wie zwei überarbeitete Icons, neue und verbesserte Animationen mit Metal-Rendering, Cursor-Interaktionen für ipadOS, sowie die Option, Linkeeper-Lesezeichen von Chrome im- und exportieren zu können.