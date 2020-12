Marvel Welt der Superhelden: Neues Online-Multiplayer-Spiel erscheint im App Store

Der Lockdown ist da, und damit verbunden vielleicht auch viel Zeit, um sich mal wieder auf dem heimischen Sofa mit einem mobilen Game zu beschäftigen. Für Nachschub in dieser Hinsicht sorgt das neue Marvel Welt der Superhelden (App Store-Link), das ab sofort im deutschen App Store zum kostenlosen Download für iPhones und iPads bereit steht. Die Installation erfordert mindestens iOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät sowie 1,3 GB an freiem Speicherplatz. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde von Seiten der Entwickler von Kabam Games gedacht.

Marvel Welt der Superhelden, im Englischen „Marvel Realm of Champions“, ist ein klassisches Online-Multiplayer-Game, bei dem Spieler in die Rollen von Marvel-Superhelden-Figuren schlüpfen können und in 3-gegen-3-Kämpfen ihr Können unter Beweis stellen. Schon im letzten Jahr gaben Marvel und Kabam Games während der New York Comic Con ihre Absicht bekannt, nach dem jahrelangen Erfolg ihres vorherigen Marvel Contest of Champions gemeinsam ein neues mobiles Projekt auf die Beine stellen zu wollen.

Herausgekommen ist also Marvel Welt der Superhelden, in dem Gamer eine riesige Anzahl von Marvel-Charakteren finden und sich in Teams zusammenschließen können. Die Spieler haben die Möglichkeit, sich einem der Häuser im Spiel anzuschließen und sich dann mit weiteren Anhängern dieses Hauses zusammenzutun, um um die Vorherrschaft zu kämpfen. Mit dem just erfolgten weltweiten Release des Spiels hat man aktuell auch noch die Möglichkeit, sich seinen bevorzugten In-Game-Spielernamen zu sichern und sich die verschiedenen Häuser genauer anzusehen. Wir haben abschließend einen kleinen YouTube-Trailer für euch eingebunden, der euch weitere Eindrücke in audio-visueller Form zu Marvel Welt der Superhelden zeigt. Könnt ihr euch für das Spiel erwärmen?