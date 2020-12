HomeKit-Probleme: Dank fehlender Logs wird die Fehlersuche erschwert

HomeKit ist eine feine Sache. Man kann Geräte verschiedener Hersteller miteinander verknüpfen und ist nicht zwingend darauf angewiesen, sich noch eine weitere App zu laden und dort einen Account erstellen zu müssen. Man öffnet die Home-App, scannt den Gerätecode und schon kann es losgehen.

HomeKit ist keine feine Sache, wenn etwas nicht richtig funktioniert. Denn in HomeKit gibt es keinen Log, der anzeigen würde, welches Gerät möglicherweise nicht korrekt funktioniert oder wo auf der Datenautobahn eine falsche Abfahrt genommen wird. Ein Problem, das auch uns zum Verhängnis geworden ist.

Schon vor einiger Zeit ist uns aufgefallen, dass HomeKit-Automationen mit Geofencing nicht richtig funktionieren. Wir haben alle erdenklichen Einstellungen doppelt und dreifach überprüft, alles neu eingerichtet und selbst mit neuen iPhones hat sich nichts verändert.

Neue Fritz!Box mit den gleichen Einstellungen löst das Problem

Bei den von uns verwendeten HomeKit-Thermostaten von Eve haben wir am Ende auf einen automatischen Zeitplan gesetzt, da wir meist eh zu festen Zeiten und allen fünf Wochentagen im Büro sind. Bei der Eve Cam, die sich nur dann einschalten sollte, wenn wirklich niemand im Büro ist, war das aber keine Option.

Nun hatte ich vor ein paar Tagen bei der Einrichtung des Bosch Smart Home Systems und der Kopplung mit HomeKit ein seltsames Problem – an einem LAN-Anschluss wollte und wollte es nicht funktionieren. Daraufhin haben wir unsere etwas ältere Fritz!Box 7390 durch eine Fritz!Box 7590 ersetzt. Was dann folgte, hat mich tatsächlich überrascht: Die Geofencing-Automationen in HomeKit haben sofort korrekt funktioniert – und das obwohl wir die neue Fritz!Box sogar mit einem Backup der alten eingerichtet haben.

Woran es genau lag? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass ihr bei Problemen mit HomeKit-Geräten wirklich alle Eventualitäten in Betracht ziehen müsst. Umso enttäuschender ist es, dass Apple überhaupt keinen Log erzeugt, auf den man als Nutzer zugreifen kann. Das würde bei der Fehlersuche sicherlich sehr hilfreich sein.

