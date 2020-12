Smarte Überwachungskameras von Blink wieder zum Tiefstpreis erhältlich

Über die Blink-Kameras von Amazon haben wir in den vergangenen Monaten ja einige Male berichtet. Zusammenfassend können wir sagen: Die Smart Home Kameras sind solide verarbeitet, bieten fast alle grundlegenden Funktionen und eine ordentliche Bildqualität. Richtig spannend wird es am Ende des Tages beim Preis, denn hier startet Blink bereits bei 27,28 Euro.

Die Blink Mini bietet eine Auflösung von 1080p, Zwei-Wege-Audio sowie einen Nachtsicht-Modus. Zudem können Zonen zur Bewegungserfassung festgelegt werden. Also im Prinzip alles, was man von einer kleinen Kamera dieser Art erwartet. Der Preis ist in diesem Fall mit 27,28 Euro wirklich interessant.

1.089 Bewertungen Wir präsentieren: Blink Mini – eine kompakte,... Kabelgebundene 1080p HD-Überwachungskamera für den Innenbereich mit Bewegungserkennung und Zwei-Wege-Audio, über die Sie Ihr Heim Tag und Nacht überwachen können.

Lassen Sie sich über Ihr Smartphone benachrichtigen, sobald eine Bewegung erfasst wird. Oder richten Sie die Bewegungserfassungszonen individuell ein, damit Sie genau das sehen, was Ihnen wichtig...

Noch mehr Möglichkeiten gibt es bei der Blink Outdoor, die natürlich auch im Innenbereich zum Einsatz kommen kann. Hier wird keine feste Stromversorgung benötigt, stattdessen hält die Kamera mit zwei AA-Batterien bis zu zwei Jahre durch.

Interessant sind auch die weiteren Extras gegenüber der Blink Mini. Spannend sind beispielsweise die Privatzonen der 1080p-Kamera. Über die App lassen sich bestimmte Bereiche im Kamerabild komplett schwärzen. Zudem gehört das Sync-Modul mit zum Lieferumfang, so dass man die aufgezeichneten Videos nicht in die Cloud, sondern auch lokal auf einem USB-Stick speichern kann.

Das Starter-Set bestehend aus Sync-Modul und Kamera kostet derzeit 76,03 statt 116,97 Euro. Auf der Produktseite könnt ihr auch Sets mit zwei, drei oder vier Kameras auswählen, hier fällt der Preis dann bis auf 56,25 Euro pro Kamera.