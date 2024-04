Dreame H13 Pro: Ab sofort für 599 Euro erhältlich

Der asiatische Hersteller Dreame ist uns bestens bekannt, immerhin haben wir schon einige empfehlenswerte Wisch- und Saugroboter getestet, zuletzt den L20 Ultra. Dreame wird in den kommenden Wochen ein kleines Produkt-Feuerwerk starten, den Anfang macht am 4. April der Dreame H13 Pro, ein Nass- und Trockensauger.

Mit einem Preis von 599 Euro (Amazon-Link) ist der Dreame H13 Pro nicht gerade günstig, dafür ist er aber auch mit nahezu allen erdenklichen und innovativen Features ausgestattet. Einige Highlights wollen wir in dieser kleinen Preview schon erwähnen, weitere Details folgen dann im Laufe des Monats im ausführlichen Testbericht.

So punktet der Dreame H13 Pro beispielsweise mit einer nahezu perfekten Kantenreinigung, es verbleiben nur wenige Millimeter Abstand zur Wand. Und das nicht nur auf einer, sondern gleich auf beiden Seiten. Das macht sich im Alltag definitiv positiv bemerkbar.

Dreame H13 Pro punktet mit angetriebenen Rädern

Beim ersten Ausprobieren ist uns auch das neue GlideWheel Power System positiv aufgefallen. Ein komischer Name für eine relativ einfache Technik: Die Räder des Dreame H13 Pro sind angetrieben. Das erleichtert vor allem das Zurückziehen des Saugers sehr, was perfekt für nicht ganz so kräftige Arme ist. Vor allem funktioniert das Feature aber, ohne dass man etwas dafür tun muss. Man bewegt den Sauger einfach ganz normal nach vorne und hinten.

Nach der Reinigung wird auch der Sauger selbst gereinigt. Die Rollenbürste wird mit 60 Grad heißem Wasser gereinigt und sterilisiert, anschließend erfolgt eine 30 Minuten lange Trocknung per Heißluft. Das ist durchaus mit einem hörbaren Surren verbunden, verhindert allerdings auch unliebsame Gerüche. Ihr müsst dann nur noch den Schmutzbehälter leeren, wobei fester und flüssiger Dreck getrennt voneinander aufgefangen wird.

Unser erster Eindruck ist jedenfalls sehr positiv, weitere Details werden wir euch noch in den kommenden Wochen liefern. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber schon jetzt zuschlagen und euch den Dreame H13 Pro pünktlich zum Marktstart sichern.

