Dyn: Neu für Amazon Fire TV, Bezahlung auch per PayPal

Ihr interessiert euch für Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis oder Hockey? Dann überträgt der Sport-Streamer Dyn (App Store-Link) entsprechende Inhalte. Während die angekündigte App für das Apple TV immer noch auf sich warten lässt, können Nutzer und Nutzerinnen eines Fire TV Sticks Dyn jetzt auf dem Fernseher nutzen. Gleichzeitig ist Dyn auch über Philips Android-TV-Geräte empfangbar. Apps für Panasonic und LG Fernseher sollen in den kommenden Wochen folgen.

Andreas Heyden, CEO von Dyn Media:

„Wir haben in den letzten Wochen mit Hochdruck an der Weiterentwicklung der technischen Empfangbarkeit und der Zahlungsmethoden gearbeitet. Unser Sender kann nun über den Amazon Fire TV Stick und auf Philips Android-TV-Geräten empfangen und mit PayPal bezahlt werden. Es ist eine sehr gute Nachricht für unsere Abonnenten und Sportfans, dass Dyn ab sofort in noch mehr deutschen Haushalten verfügbar ist.“