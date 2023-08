Dyn: Heute THW Kiel gegen Rhein-Neckar Löwen schauen, aber nicht auf dem Apple TV

Der neue Sport-Streaming-Anbieter Dyn (ausgesprochen „Dein“) ist offiziell gestartet und zeigt heute zum Auftakt den Pixum Super Cup 2023 zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen. Ab 18:25 Uhr startet die Vorberichterstattung, um 19 Uhr geht das Spiel los. Doch via Apple TV wird man das Handball-Spiel nicht ansehen können, ein zuvor versprochenes Angebot ist bisher noch nicht verfügbar.

Dyn: AirPlay mit iPhone und iPad

Als Workaround bietet sich AirPlay in Kombination mit iPhone und iPad an. Das ist sicherlich nicht die schönste Lösung, so könnt ihr die Inhalte von Dyn aber via Apple TV auf den großen Fernseher bringen. Mit dem letzten Update auf Version 1.3.0 haben die Entwickler und Entwicklerinnen nur Verbesserungen und Optimierungen nachgereicht, allerdings keine App für das Apple TV. Wann Dyn auch für Apples Set-top-Box optimiert wird, ist unklar.

Das Live-Programm von Dyn umfasst zum Sendestart neun Bundesligen von Frauen und Männern in den fünf Sportarten Basketball, Handball, Hockey, Tischtennis und Volleyball sowie zahlreiche internationale Top-Wettbewerbe. Insgesamt wird Dyn in der Saison 2023/2024 über 2000 Spiele live übertragen, wobei alle Abonnenten und Abonnentinnen Zugriff auf alle Spiele aller Sportarten haben.

Dyn kommt ohne Apple TV App

Dyn ist über den Webbrowser, Mobilgeräte, Tablets, Streaming-Stick und Smart TVs verfügbar. Die App für iPhone und iPad steht ebenfalls kostenlos zum Download bereit. Bleibt abzuwarten, wie der Start von Dyn verläuft und ob alles glatt geht.

So teuer ist Dyn

Dyn kostet regulär 12,50 Euro pro Monat, wenn man sich gleich für das Jahresabonnement entscheidet. Das monatlich kündbare Abo ist mit 14,50 Euro teurer. Derzeit lässt sich Dyn über Sky günstiger abschließen, wobei das Angebot nur für aktive Sky Q Kunden und Kundinnen gilt. Hier zahlt man pro Monat nur 9,50 Euro statt 12,50 Euro im Jahresabo oder nutzt das dreimonatige Schnupper-Abo, das einmalig 14,50 Euro statt 14,50 Euro pro Monat kostet.