eBay Kleinanzeigen: Neuer Name für Verkaufsportal scheint festzustehen

Bereits im vergangenen Jahr haben wir euch über die Details zum Verkauf von eBay Kleinanzeigen an den norwegischen Unternehmen Adevinta aufklären können. Teil des Deals war damals: Der Name und das Logo „eBay Kleinanzeigen“ dürfen nur noch bis 2024 benutzt werden.

Nun hat Adevinta anscheinend erneut tief in die Tasche gegriffen, vermutlich aber wohl eher in die Portokasse. Wie der Blog Stadt-Bremerhaven herausgefunden hat, scheint ein neuer Name gefunden zu sein: Aus ebay-kleinanzeigen.de wird vermutlich bald kleinanzeigen.de.

Zumindest hat sich das hinter dem Portal stehende Unternehmen Adevinta die Domain kleinanzeigen.de gesichert und dieses auch bereits mit einem Favicon sowie einem SSL-Zertifikat ausgestattet. Zwei Details, die eindeutig auf den neuen Besitzer hinweisen. Was genau für diese Domain gezahlt werden musste, ist allerdings nicht bekannt.

Aus meiner Sicht ein absolut logischer Schritt und definitiv die bessere Wahl, als auf einen neuen Fantasienamen oder irgendetwas abgedrehtes zu setzen. Was sagt ihr zum vermutlich neuen Namen von eBay Kleinanzeigen?