Elago W3: Halterung im klassischen Mac-Design für die Apple Watch Ultra

Der Hersteller Elago war auch bei uns schon häufiger Bestandteil der Nachrichten. Das Unternehmen ist vor allem für die ungewöhnlichen, aber innovativen AirPods-Cases und Apple Watch-Halterungen bekannt, die oft in einem Retro-Design daherkommen und Anlehnungen an frühere Apple-Geräte sind.

Einer der Klassiker von Elago ist der W3, ein Apple Watch Stand im klassischen Mac-Design. Vor einigen Jahren hatte ich mir seinerzeit den Elago W4 angesehen, eine Apple Watch-Halterung im Stil des kultigen „Tupper-Macs“, des Mac G3. Der W3 geht zeitlich noch etwas zurück und orientiert sich am Apple Macintosh der 1980er Jahre.

Die neue Version des Elago W3 verfügt über eine abgewandelte Bauweise, so dass auch die neue Apple Watch Ultra mit der Lade-Halterung genutzt werden kann. Das weiche Silikonmaterial des Elago W3 bleibt dabei identisch, lediglich das Design wurde etwas geändert, um die größere Apple Watch Ultra beherbergen zu können. Im Inneren des W3 befindet sich eine Aussparung, um so den Ladepuck des Apple Watch-Ladekabels unterbringen zu können. An der Frontseite gibt es einen Ausschnitt, wo sich sonst der Bildschirm des Macintoshs befinden würde, um die Nightstand Mode-Ansicht in ein kleines Display auf dem Nacht- oder Schreibtisch zu verwandeln.

Auf der Website von Elago selbst findet sich das aktualisierte Modell noch nicht, bei Amazon ist der W3 Stand in den Farbvarianten Weiß und Schwarz jedoch schon zum Preis von jeweils 18,99 Euro bestellbar. Ein Versand über Amazon Prime ist möglich, die Zustellung soll am nächsten Werktag erfolgen.