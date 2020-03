Epic verschenkt Anodyne 2, A Short Hike & Mutazione für Mac und Windows

Starten wir mit „Anodyne 2: Return to Dust„. Das Abenteuerspiel ist für Mac und Windows verfügbar und kostet sonst 16,79 Euro. Ihr benötigt rund 500 MB freien Speicherplatz.

Nano-Staub infiziert die Inselbewohner von New Theland und verzerrt ihre Gefühle und Wünsche. Du spielst als Nova, eine Nano-Reinigerin, die die Insel erkunden muss, um die Kranken aufzuspüren und, auf Miniaturgröße geschrumpft, den Staub aus ihren Körpern zu saugen. Erlebe die Intensität von 3D-Spielen mit der Leichtigkeit von Zelda-ähnlichen 2D-Spielen. Mit einer Grafik, die die PS1-Ära neu interpretiert, erkundest du 3D-Städte und -Täler und schrumpfst dann, um in die vielfältigen 2D-Gedankenlandschaften der Charaktere einzudringen – von verschneiten Tälern bis hin zu gefährlichen Baustellen!

Das sonst 6,59 Euro teure „A Short Hike“ ist ebenfalls für Mac und Windows kostenlos. Und das erwartet euch:

Mutazione ist ein Fantasy-Abenteuer für Mac und Windows und wurde im Herbst letzten Jahres veröffentlicht. Sparen könnt ihr jetzt 17,99 Euro.

Mutazione ist ein Abenteuerspiel, in dem pikante persönliche Dramen eine ebenso große Rolle spielen wie spannende Abenteuer. Erkunde den Ort als die 15-jährigen Kai, die in die seltsame, geheimnistuerische Kleinstadt Mutazione reist, um ihren Großvater Nonno zu pflegen. Schließe neue Freundschaften, pflanze musikalische Gärten an, besuche Grill- und Bandabende und nimm an Bootsausflügen teil. Begib dich auf eine spirituelle Reise, um alle vor der mysteriösen Finsternis zu retten, die sich hinter allem verbirgt.