Eufy Permanent Outdoor Light E120: 60 LEDs zur bunten Außenbeleuchtung

Hier könnte auch Govee drauf stehen, allerdings ist das neue „Permanent Outdoor Light E120“ aus dem Hause Eufy. Auf 30 Meter Länge gibt es insgesamt 60 LEDs, die sowohl 16 Millionen Farben als auch echte Weißtöne anzeigen. Die Lichterkette ist für den Einsatz im Freien gedacht und nach Norm IP67 gegen Wasser und Staub geschützt.

Die Outdoor-Lichterkette ist 30 Meter lang und besteht dabei aus sechs je fünf Meter langen Abschnitten. Alle fünf Meter könnt ihr die Lichterkette kürzen und so auf eure Bedürfnisse anpassen. Eufy spricht von Dual-LEDs, die sowohl schöne Farben als auch warme 3000K Weißtöne anzeigen können. Jede LED hat eine Leuchtkraft von 60 Lumen, sodass die Lichterkette als indirekte und Ambiente-Beleuchtung zu verstehen ist.

Im Lieferumfang sind Klebepads sowie Klemmen und Schrauben enthalten. Die 3M-Klebestreifen gewährleisten einen sichern Halt und hinterlassen bei der Demontage keine Rückstände. Wenn ihr die Lichter permanent anbringen wollt, ist die Schraubvariante zu empfehlen.

Mit Künstlicher Intelligenz neue Lichtszenen generieren

In der Eufy-App könnt ihr diverse Lichtszenen anlegen und so die Lichterkette bunt blinken lassen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz, die darf natürlich nicht fehlen, könnt ihr neue Szenen generieren oder über einen Lichtplan die Lämpchen automatisch an- und ausschalten. Support für Alexa, Google Assistant oder HomeKit sucht man jedoch vergeblich.

Laut Eufy eignet sich die Outdoor-Lichterkette passend zu Halloween oder Weihnachten, wobei auch eine Alltagsempfehlung ausgesprochen wird, da ja auch Weißtöne zur einfachen Beleuchtung möglich sind. Die Eufy Permanent Outdoor Light E120 wird für 249,90 Euro verkauft.

