Bandwerk verkauft Vintage-Watch-Armband limitiert in Grün

Bandwerk hat in den letzten Wochen viele neue Armbänder für die Apple Watch auf den Markt gebracht. Für kurze Zeit könnt ihr euch jetzt das Vintage-Band in der limitierten Farbe Grün (zum Shop) sichern. Bandwerk nennt die Farbe übriges VÅRGRÖNT – Warum? Keine Ahnung.

Wie bei allen Watch-Armbändern auch, erfolgt die Produktion von leidenschaftlichen Leder-Handwerkern in Deutschland. Während Apple gänzlich auf Leder verzichtet, nutzt Bandwerk handgebürstetes Leder in Vintage-Optik, das in Italien pflanzlich gegerbt ist. Neben Braun, Grau, Braun, Schwarz und Blau gibt es als Sonderedition nun die Farbe Grün.

Adapter und Schließe sind farblich passend

Im Bestellprozess könnt ihr die Adapter- und Schließenteile farblich auf das Gehäuse eurer Apple Watch abstimmen. Zur Auswahl stehen Edelstahl und Edelstahl Graphite sowie Aluminium Mitternacht und Aluminium Silber. Für die Apple Watch Ultra gibt es die Adapter und die Schließe hingegen in Titan.

Die grüne Farbe sieht auf den Fotos wirklich schön aus und kann ein farbliches Accessoire zum restlichen Kleidungsstil sein. Mit 119 Euro ist das Vintage-Band kein Schnäppchen, allerdings gibt es bei Bandwerk immer höchste Qualität.

