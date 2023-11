Eure Highlights der Black Friday Woche im Überblick

Einige Deals rund um den Black Friday waren schnell ausverkauft. Ich denke da zum Beispiel an Apple Poliertuch oder auch den Seinxon Wallet Finder. Viele andere Angebote sind aber noch verfügbar – vermutlich bis einschließlich Montag. Wir haben mal in den Statistiken gewühlt und geschaut, was besonders gut bei euch angekommen ist.

AirBell Fahrradklingel für den AirTag

Wenn ihr euer Fahrrad mit einem AirTag ausstatten möchtet, könnt ihr diesen beispielsweise in der AirBell Fahrradklingel verstecken. So erhöhen sich sicherlich die Chancen, ein gestohlenes Fahrrad schnell wiederzufinden.

Angebot 2.513 Bewertungen AIRBELL Fahrradklingel für Apple AirTag 22,2mm Durchmesser - Halterung in Klingel... SICHERES VERSTECK: Mit der 22,2mm AirBell kannst du dein AirTag (nicht im Lieferumfang enthalten) sicher und unauffällig auf dem Lenker deines...

SMARTES DESIGN: Hergestellt aus extra robustem, faserverstärktem Kunststoff. Das Ergebnis ist super einfach & innovativ zugleich: Der AirTag steckt...

Der neue Amazon Fire TV Stick 4K Max

Ihr seid mit den smarten Features eures Fernsehers nicht zufrieden? Mit dem Fire TV Stick 4K Max bietet Amazon eine einfache Lösung. Am Black Friday ist natürlich auch der leistungsstärkste Streaming-Stick reduziert.

Der neue Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E,... Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle App-Starts und eine reibungslose Navigation...

Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und immersives...

Eufy SmartTrack Card: AirTag fürs Portemonnaie

Mein Favorit ist der wiederaufladbare Seinxon Wallet Finder, deutlich günstiger wird es mit der SmartTrack Card von Eufy. Sie hat eine fest integrierte Batterie und hält rund drei Jahre, dafür kostet das Gadget auch nur 19,99 Euro.

1.112 Bewertungen eufy security SmartTrack Card (Schwarz, 1er Pack), 2mm Bluetooth Tracker Karte,... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Card zu „Geräte“ hinzufügen.

NIE WIEDER ALARM VERPASST: Mit der Karte ertönt ein so lauter Alarm, dass er gehört werden kann, auch wenn er abgedeckt ist oder sich im anderen...

Eve Energy: Mit Matter over Thread

Ein deutscher Hersteller, der auf den aktuell wohl besten Smart Home Funkstandard und den zukünftigen Smart Home Standard setzt. Der smarte Zwischenstecker Eve Energy unterstützt Matter over Thread. HomeKit ist natürlich auch mit dabei.

3.907 Bewertungen Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Matter & Thread, TÜV-zertifiziert,... Eve Energy erfordert iOS/iPadOS 16.4 (oder neuer) oder Android 8.1 (oder neuer) sowie eine Steuerzentrale der von Ihnen gewählten Plattform: Apple:...

Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach Anwesenheit steuern

Apple Pencil: Die zweite Generation

Bei den drei verschiedenen Apple Pencil Modellen kann man schon mal den Überblick verdienen. Die meisten iPad Airs und iPad Pros funktionieren mit dem Apple Pencil der zweiten Generation, der derzeit für 96 Euro angeboten wird.

Angebot 49.856 Bewertungen Apple Pencil (2. Generation) Mit dem neuesten Apple Pencil kannst du besser als je zuvor Notizen machen, schreiben und zeichnen – intuitiv, präzise und magisch

Der Apple Pencil haftet magnetisch am iPad Pro und lädt kabellos

Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter: Extraklasse

Im Duell mit dem Dreame L20 Ultra ist der Roborock S8 Pro Ultra ganz knapp unterlegen, trotzdem hat er in einigen Kategorien die Nase vorn. Die App gefällt uns beispielsweise deutlich besser. Aktuell bekommt ihr das Top-Modell von Roborock mehr als 25 Prozent günstiger.

632 Bewertungen roborock S8 Pro Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation,... All-in-One-Andocksystem und den fortschrittlichsten Reinigungstechnologien. Vergiss Putzen - wirklich! Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter mit...

DuoRoller Riser Bürste, Extreme Saugkraft von 6000 Pa. Roborock S8 Pro Ultra staubsauger roboter mit absaugstation noch effizientere Reinigung, noch...

Aqara E1 Kamera: Alles im Blick

Die Aqara E1 Kamera kann bei euch zuhause überall hinschauen. Kein Wunder, denn immerhin kann der Kamerakopf frei rotieren. Noch dazu gibt es eine Unterstützung für HomeKit Secure Video.