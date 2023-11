Nur noch für kurze Zeit: Black Friday-Deal bei CyberGhost VPN

Anzeige. Ein VPN-Service gehört bei mir zur Grundausstattung. Ich nutze einen VPN nicht täglich, aber immer mal wieder aus verschiedenen Gründen, die ich gleich näher erläutern werde. Falls ihr auf der Suche nach einem günstigen und guten VPN-Service seid, ist CyberGhost VPN die richtige Anlaufstelle. Nur noch heute und morgen könnt ihr 83 Prozent sparen und euch den 2-Jahres-Plan günstiger sichern, wobei ihr noch 4 Gratis-Monate dazu bekommt.

2 Jahre CyberGhost VPN + 4 Monate gratis für 67,64 Euro statt 311,74 Euro (zum Angebot)

28 Monate, nur 2,42 Euro pro Monat (inkl. Mehrwertsteuer)

So nutze ich CyberGhost VPN

Natürlich kann man CyberGhost VPN immer und überall nutzen. So könnt ihr euren Datenverkehr auch beim herkömmlichen surfen absichern. Ich schalte einen VPN immer dann ein, wenn ich zum Beispiel Geoblocking umgehen möchte oder auf ausländische Inhalte zugreifen will, die hierzulande gesperrt sind. Das passiert zum Glück eher selten, dann bin ich über einen VPN aber sehr dankbar.

Mit CyberGhost VPN kann man auch Inhalte konsumieren, die bei uns nicht angeboten werden. Hier sind große Sportveranstaltungen zu nennen, zum Beispiel die Formel 1. In Deutschland gibt es die Formel 1 nur im Pay-TV, in der Schweiz und Österreich erfolgt die Übertragung im TV. Mit aktivem VPN könnt ihr euch in die Schweiz oder nach Österreich „beamen“ und so die Inhalte bequem auf dem Sofa genießen. Ich nutze es auch, um Filme und Serien anzuschauen, die hier derzeit nicht verfügbar sind. Und die Auswahl ist groß, denn CyberGhost ist mit mehr als 40 beliebten Streaming-Diensten kompatibel.

Ebenfalls spannend: Oftmals variieren Preise in Online-Shops und Buchungsportalen, wenn man seinen Standort ändert. Auch Flugpreise können je nach Standort stark variieren. Probiert es einfach mal aus und spart so am Ende des Tages bares Geld.

Viele Server weltweit

CyberGhost VPN bietet mehr als 9.500 VPN-Server in 100 Ländern an. In unseren Tests haben wir immer gute bis sehr gute Geschwindigkeiten gemessen und von stabilen Verbindungen profitiert. Es werden keine Logs gespeichert, zudem gibt es spezielle Server für die Wiedergabe von Netflix UK/US, NBC, Fox Sport, BBC iPlayer, ESPN+ oder HBO Max. Des Weiteren stehen auch Server zur Verfügung, die für große Downloads geeignet sind.

Wer ist CyberGhost VPN?

CyberGhost VPN ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit und einer hervorragenden Bewertung auf Trustpilot. CyberGhost VPN sorgt für Online-Sicherheit und schützt die Privatsphäre, indem es den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Die IP-Adresse ist verborgen und alle Daten sind verschlüsselt, sodass man ein privates Online-Erlebnis genießen kann.

Auf fast allen Endgeräten verfügbar

CyberGhost VPN bietet Apps für alle gängigen Plattformen, zum Beispiel iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Smart TVs, Router und mehr. Für Chrome gibt es auch eine Browser-Erweiterung, die sehr praktisch ist, da man dann nur Chrome per VPN nutzt. Alle anderen Verbindungen bleiben ungeschützt und nutzen die normale Verbindung. Das kann in einigen Fällen praktisch sein, sicherer ist aber der Komplettschutz, den man erreicht, wann man auf dem Desktop-Rechner die entsprechende Windows- oder Mac-App einsetzt.

Die Apps lassen sich kinderleicht bedienen, hier kann man schnell und einfach den passenden Server finden. Die Verbindung wird schnell aufgebaut und mit wenigen Klicks kann man Server wechseln oder die Anbindung wieder stoppen.

Uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

CyberGhost VPN könnt ihr auf Herz und Nieren prüfen und selbst ausprobieren. Wenn der Service danach nicht euren Erwartungen entspricht, könnt ihr von der uneingeschränkten 45-Tage-Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen. Lobenswert ist auch der 24/7 Kundenservice, der auch in deutscher Sprache kommuniziert.

83 Prozent Rabatt zum Black Friday

Wenn ihr eure Internetverbindung schützen und eure Spuren im Internet verschleiern wollt, macht ihr mit CyberGhost VPN nichts verkehrt. Die Auswahl der Server ist sehr groß, die Geschwindigkeiten super und die Zuverlässigkeit gegeben. CyberGhost VPN ist eine Empfehlung und aktuell könnt ihr besonders günstig zuschlagen.