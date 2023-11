Seinxon AirTag-Karte mit Wo ist? im Angebot

Ihr kennt die Seinxon Wo ist? Karte aus unserer Berichterstattung. So könnt ihr zum Beispiel euer Portemonnaie auffindbar machen. In der Black Friday Woche bei Amazon könnt ihr wieder günstiger zuschlagen, der Wallet Finder kostet nur noch 29,99 Euro (Amazon-Link) statt 39,99 Euro.

Der Vorteil: Der Akku der kleinen Karte kann wieder aufgeladen werden. Das geht mit einem kleinen Clip, der mit zwei Kontakten und einem USB-C-Anschluss ausgestattet ist. Kabel und Netzteil liegen nicht im Lieferumfang bei, das ist bei so einem Gadget aber auch wirklich nicht notwendig. Der Seinxon Wallet Finder ist 1,6 Millimeter dünn und ist so dick wie zwei herkömmliche Karten. In Bluetooth-Reichweite kann man die Karte mit bis zu 80 Dezibel laut klingeln lassen.

Angebot SEINXON Wallet Finder RFID-Blockierkarte, IP68, Artikel-Tracker mit Ladeclip,... RFID BLOCKING CARD Unsere Item Finder Card kann mehr als nur den Standort bestimmen! Sie ist auch mit RFID-Funktionalität ausgestattet und schützt...

FAR AWAY LOCATION Zugang zum Apple-Ökosystem und Ortung des Trackers über das Find My-Netzwerk. Sobald die SEINXON-Karte zur Find My App...

Wallet Finder und Schlüsselanhänger im Bundle

Seinxon bietet auch eine Mini-Karte an, die sich zum Beispiel gut am Schlüsselbund oder am Rucksack macht. Beides zusammen gibt es jetzt besonders günstig, von 75 Euro ist der Preis auf 43,99 Euro (Amazon-Link) gefallen. Auch hier kommt ein wiederaufladbarer Akku zum Einsatz und im Inneren des Trackers steckt die gewöhnliche AirTag-Technik. Abgesehen nur von der Nahdistanz-Ortung, die von Drittanbietern nicht eingesetzt werden kann.