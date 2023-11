WhatsApp bietet Verifizierung auch per E-Mail

In Version 23.23.81 bietet WhatsApp (App Store-Link) ab sofort eine weitere Möglichkeit der Konto-Verifizierung an. Bisher musste man sich stets über die Telefonnummer und SMS verifizieren, fortan geht das auch per E-Mail. Unter Einstellungen → Konto → E-Mail Adresse könnt ihr eure E-Mail hinterlegen und müsst einen an diese Mail gesendeten Code zur Authentifizierung eintragen. Sobald ihr euch verifizieren müsst, geht das fortan auch per Mail.

Weiterhin könnt ihr euch eine SMS anfordern. Sollte allerdings mal kein Mobilfunkempfang vorhanden sein, geht das ganze jetzt auch per E-Mail. Eine gültige Telefonnummer bleibt die Voraussetzung zur Nutzung von WhatsApp, die neue E-Mail-Option ist lediglich für die Verifizierung. WhatsApp betont, dass die hinterlegte E-Mail von Kontakten nicht eigesehen werden kann.

