Eve bietet diverses HomeKit- und Thread-Zubehör günstiger an

Eve Energy ist ein smarter Zwischenstecker, mit dem man „dummes“ Zubehör mit HomeKit und Thread kompatibel machen kann. Das 4er Set gibt es aktuell für nur 109,95 Euro, pro Zwischenstecker werden also nur 28,48 Euro fällig.

1.687 Bewertungen Eve Energy 4er-Pack, Smarte schaltbare Steckdose, TÜV-zertifiziert, Verbrauchsmessung, Zeitpläne,... Leuchten und Geräte per App oder Siri ein- und ausschalten, oder Zeitpläne anlegen, die die Geräte unabhängig vom iPhone und Heimnetz automatisch...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod, Apple TV).

Im Sommer wird man das Eve Thermo sicherlich weniger nutzen, praktisch ist hier aber die automatische Funktion, die ein Entlüften oftmals überflüssig macht, da das Thermostat ab und zu die Heizung einmal aufdreht und wieder abdreht. Ansonsten kann man über HomeKit mit Thread die Heizungssteuerung smart vornehmen und Zeitpläne anlegen. Gibt es jetzt für 56,94 Euro.

1.470 Bewertungen Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat, moderne Heizungssteuerung (App/Zeitpläne/Anwesenheit),... Mit Zeitplänen einzelne Räume oder das ganze Haus automatisch und passend zum Tagesablauf heizen – unabhängig von iPhone und Internet.

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Heizungssteuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini/HomePod/Apple TV).

Eve Room ist ein Raumluft-Qualitätssensor, der die Luftqualität (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst. Hier gibt es ebenfalls HomeKit, Bluetooth und Thread. Kostet jetzt nur 82,44 Euro.

Für die Sommer- und Garten-Saison ist Eve Aqua perfekt. Mit der Bewässerungssteuerung könnt ihr smart und per Zeitplan eure Pflanzen und Co wässern. Auch hier ist Thread an Bord. Kostet jetzt 71,39 Euro.

Eve Weather ist einer smarte Wetterstation und zeigt die Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck an. Auch hier ist Thread mit dabei. Gibt es jetzt für 63,68 Euro.

270 Bewertungen Eve Weather - Smarte Wetterstation (digitales Thermometer & Hygrometer mit Wettertrend-Anzeige),... Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck im Zeitverlauf verfolgen und den Wettertrend im Blick behalten – auf dem iPhone oder direkt am...

Elegantes Design mit eloxiertem Aluminium und IPX4-Wasserbeständigkeit, kabellos mit austauschbarer Batterie.

Das Eve Thread Starter Kit Lichtsteuerung bestehend aus dem Eve Light Switch und dem Eve Door & Window kostet jetzt nur noch 101,07 Euro.

1 Bewertungen Eve Thread Starter Kit Lichtsteuerung - Smarter Lichtschalter Eve Light Switch und Kontaktsensor Eve... Mit Eve Light Switch bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am Schalter selbst ein- und...

Dank Thread-Support die ideale Kombination für den Start in das Smart Home der Zukunft. Als Thread-Knotenpunkt leitet Eve Light Switch Datenpakete...

Wenn ihr nur den Lichtschalter benötigt, könnt ihr den Eve Light Switch mit HomeKit und Thread für 84,96 Euro kaufen.

Wer gleich mehrere Fenster mit einem Sensor ausstatten möchte, bekommt das 3er Set Eve Door & Window jetzt für 101,87 Euro. Natürlich könnt ihr auch Automationen anlegen: Ist das Fenster oder die Tür geöffnet, geht automatisch die Heizung aus. Auch mit Thread-Support.

Der Eve Light Strip, der nur HomeKit aber kein Thread beherrscht, ist 2 Meter lang und eignet sich gut zur Ambiente-Beleuchtung. Gibt es aktuell für 53,54 Euro.