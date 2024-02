Eve Energy: Smarte Steckdose mit Matter, Thread und Energiemessung

Im Tink Flash Sale könnt ihr noch bis heute um Mitternacht einige spannende Angebote aus dem Smart Home Umfeld entdecken. Auf einen konkreten Deal der Aktion wollen wir noch einmal gezielt hinweisen, denn der Preis ist richtig gut. Es geht um den smarten Zwischenstecker Eve Energy.

Den bekommt ihr bei tink.de im 3er-Pack für sehr günstige 79,95 Euro (zum Angebot), der Stückpreis liegt also bei 26,65 Euro. Ein kleiner Blick in den Online-Preisvergleich zeigt: Bei anderen Händlern bezahlt ihr für eine Eve Energy mindestens 38 Euro. Das Angebot von tink.de kann sich also wirklich sehen lassen.

Die Vorteile der Eve Energy gegenüber günstigen Lösungen

Dank Matter hat man bei smarten Steckdosen ja mittlerweile die Qual der Wahl, selbst wenn man sie nachher in HomeKit betreiben möchte. Los geht es bei Preisen rund um 13-15 Euro. Dann gibt es aber fast ausschließlich nur Ware von asiatischen Herstellern mit WLAN-Anbindung.

Thread, der von der Eve Energy genutzte Funkstandard, sollte in einem modernen Smart Home die erste Wahl sein. Alle Thread-Geräte bauen ein Mesh-Netzwerk auf und die dauerhaft mit dem Strom versorgt Eve Energy kann dabei helfen, die Signale zu weiter entfernten Endgeräten weiterzuleiten.

Zudem bietet die Eve Energy einen integrierten Stromzähler, der über die Eve-App oder externe Systeme wie Home Assistant genutzt werden kann. Damit könnt ihr nicht nur den Energiebedarf der angeschlossenen Geräte messen, sondern auch Automationen erstellen, wenn ein bestimmter Grenzwert über- oder unterschritten wird.

