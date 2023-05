Fastned: E-Schnellladsäulen jetzt per CarPlay finden

Wer ein E-Auto fährt, könnte jetzt einen Blick auf den Anbieter Fastned (App Store-Link) werfen, der aktuell sein Schnellladenetz in Deutschland ausbaut – in den Niederlanden ist das Netz schon sehr groß, zudem gibt es Ladestationen in Belgien, Frankreich, Großbritannien und in der Schweiz.

Fastned bietet dabei nur Schnellladestation an, bei denen innerhalb von 15 Minuten bis zu 300 Kilometer Reichweite geladen werden können. Unter anderem könnt ihr so euren Tesla, euren BMW i3, den Hyundai Ioniq und weitere Fahrzeuge schnell laden. Die komplette Liste könnt ihr auf dieser Webseite einsehen. Der Preis pro kWh liegt bei 69 Cent, als Gold-Member gibt es 30 Prozent Rabatt, allerdings kostet die Mitgliedschaft 11,99 Euro pro Monat. Bezahlen könnt ihr mit einer hinterlegten Zahlungsmethode per App – optional auch per Ladekarte.

Um jetzt noch schneller den nächsten Schnellladepunkt zu finden, wurde die iOS-App um Support für CarPlay erweitert. „Der Launch der Fastned-Apple-CarPlay-App ist ein wichtiger Meilenstein für Fastned. Wir freuen uns, zu einem sichereren und komfortableren elektrischen Fahren beizutragen, indem wir nur eine Berührung des Infotainmentbildschirms von den Bedürfnissen der Fahrer und Fahrerinnen entfernt sind“, sagte Robin Wouters, Director of Product and Engineering bei Fastned. „Die App wurde in der geschlossenen Softwarearchitektur von Apple entwickelt, in Übereinstimmung mit Apples geltenden Anforderungen.“

Für weiterführende Informationen und Details empfehlen wir einen Abstecher auf die Webseite www.fastnedcharging.com/de.

Foto: Fastned.