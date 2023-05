Instagrams Twitter-Alternative: Alles, was bisher bekannt ist

Alternativplattformen zu Twitter mehreren sich ja derzeit. Nun will auch Meta mitmischen und plant den Launch einer eigenen Microblogging-Plattform, die zum Teil auch in Instagram integriert sein soll. Gerüchten zufolge soll die Plattform noch in diesem Sommer an den Start gehen. Alles, was bisher dazu bekannt ist.

Optisch gleicht die Instagram-Variante von Twitter seinem Vorbild enorm. Zumindest, wenn man sich den geleakten Screenshot zum Design der neuen Plattform anschaut. Auch funktional kann man auf Metas Microblog alles machen, was man auch von Twitter gewohnt ist: Posten, liken, reposten und kommentieren. Die Beiträge sollen bis zu 500 Zeichen lang sein dürfen und auch Bilder, Links und Videos mit einer Maximallänge von fünf Minuten enthalten können.

Das Alleinstellungsmerkmal der Plattform dürfte also woanders liegen. Nämlich bei der Instagram-Integration: So soll die noch unbenannte, textbasierte App zwar ein Standalone-Produkt sein, das aber dennoch mit Instagram funktioniert. Nutzerinnen und Nutzer sollen ihre Instagram-Verifikation behalten können und alle Follower werden benachrichtigt und zum Folgen aufgerufen, wenn sich ein Nutzer dazu entscheidet, auf der neuen Plattform aktiv zu werden. Metas Twitter-Klon soll außerdem dezentralisiert und interoperabel mit Mastodon sein.

Quellenangaben zufolge soll die neue Plattform zudem die gleichen Nutzerrichtlinien haben wie Instagram. Auch der Login anhand der Instagram-Credentials soll möglich sein, weitere Einstellungen werden übernommen.

Erfolgreicher Start durch Influencer?

Um der Plattform einen erfolgreichen Start zu verschaffen, ist Meta bereits an einflussreiche Personen, wie Schauspieler, Sportler, Comedians und Produzenten, herangetreten, um sie als User der ersten Stunde zu gewinnen. Das Unternehmen wirbt mit seinen Milliarden Nutzerinnen und Nutzern, die Meta über seine unterschiedlichen Apps bereits akquiriert hat.

Gegenüber MoneyControl teilte Meta zu seinem Vorhaben mit:

„Wir erforschen ein eigenständiges dezentrales soziales Netzwerk für den Austausch von Text-Updates. Wir glauben, dass es eine Möglichkeit für einen separaten Bereich gibt, in dem Kreative und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zeitnahe Updates über ihre Interessen teilen können.“

Der Launch der Plattform, deren Arbeitstitel P92 ist, soll voraussichtlich noch diesen Sommer erfolgen.

Was haltet ihr von Metas Twitter-Alternative? Werdet ihr dorthin wechseln?