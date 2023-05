Philips HomeRun 7000: Neuer Wisch- und Saugroboter

Philips steht anscheinend kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Wisch- und Saugroboters mit smarter App-Anbindung. Über einen Newsletter sind wir heute morgen auf den neuen Philips HomeRun 7000 Series Aqua mit der Modellnummer XU7100/02 aufmerksam gemacht worden. Das Gerät soll 899,99 Euro kosten und spielt damit in einer Preis-Liga mit dem ähnlich ausgestattet Roborock S8+.

Der Philips HomeRun 7000 wird in zwei verschiedenen Farben erhältlich sein – Weiß und Schwarz. Das Design wird dabei von verschiedenen Grautönen und goldenen Applikationen ergänzt. Viel wichtiger als das Aussehen dürften aber die technischen Möglichkeiten sein, die in den Wisch- und Saugroboter integriert wurden.

Zunächst einmal verwendet der Roboter einen LiDAR-Sensor, um Räume zu scannen und intelligent durch das Haus oder die Wohnung zu fahren. In der dazugehören HomeRun-App von Philips können bis zu fünf Etagen des Hauses verwaltet werden. Ebenso lassen sich virtuelle Barrieren oder No-Go-Zonen erstellen. „Erstellen und speichern Sie auf der Karte Bereiche, die nicht gewischt werden sollen, damit der Roboter während des Wischvorgangs Teppiche und Vorleger umfährt“, heißt es auf der Produktseite.

Für die Reinigung, die dank des 5.200 mAh fassenden Akkus bis zu 180 Minuten andauern und eine Fläche von 150 Quadratmetern abdecken kann, gibt es verschiedene Modi mit bis zu 5000 Pa Saugleistung: Nass und Trocken, Trocken, Intensiv, Leise und Individuell. Die Saugleistung und die Wischfeuchtigkeit können dabei in jeweils vier Stufen eingestellt werden, die Wischeinheit vibriert dabei bis zu 430 Mal pro Minute – Roborock bietet hier 3000 Mal pro Minute.

Im Vergleich zu den Top-Modellen fehlen dem Philips HomeRun 7000 Series Aqua die Tanks in der Absaugstation und die automatische Reinigung des Wischers. Es wird lediglich der Staubbehälter automatisch geleert. Um alles, was mit dem Wischen in Verbindung steht, muss man sich selbst kümmern.

Was das am Ende in der Praxis bedeutet, können wir euch zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Sollten wir ein Testgerät des Roboters in die Finger bekommen, melden wir uns aber auf jeden Fall mit eigenen Eindrücken.

