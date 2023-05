Produktion hochgefahren: 15″ MacBook Air zur WWDC sehr wahrscheinlich

Anfang Juni wird es richtig spannend: Apple stellt auf der alljährlichen Entwickler-Konferenz nicht nur die neuen Betriebssysteme iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und macOS 14 vor, es wird auch erwartet, dass neue Hardware gezeigt wird. Das schon lange gemunkelte AR/VR Headset soll fertig sein, ebenso soll Apple ein großes MacBook Air zeigen. Schon Anfang Mai hat sich der Apple-Experte Mark Gurman festgelegt und prognostiziert, dass das 15″ MacBook Air zur WWDC kommt.

Nun verdichten sich die Gerüchte, laut der Investmentfirma Morgan Stanley soll der Apple-Zulieferer Quanta Computer die Produktion hochgefahren haben, was auf einen zeitnahen Marktstart hindeutet. MacRumors konnte die Notiz einsehen, in der bescheinigt wird, dass der Zulieferer im zweiten Quartal ein „hohes einstelliges prozentuales Wachstum bei der Anzahl der montierten Notebooks im Vergleich zum ersten Quartal erwartet“.

Gerüchten zufolge könnte das MacBook Air mit einem 15,5″ Display ausgestattet sein, was in etwa der Größe des inzwischen eingestellten 15,4″ MacBook Pro entsprechen würde. Das MacBook Air wäre damit zwischen dem 13,6″ MacBook Air und dem 16″ MacBook Pro angesiedelt und würde all jenen, die ein schlankeres, leichteres und erschwinglicheres Gerät mit einem größeren Bildschirm suchen, eine Option bieten, die kein „Pro“-Notebook ist. Welchen Chip das MacBook Air genau verwenden wird, bleibt abzuwarten, im Gespräch sind die M2, M2 Pro oder gar die neue M3 Chipserie.

Die Frage an euch: Würde euch ein größeres MacBook Air ansprechen?