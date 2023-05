Messenger: WhatsApp-Nachrichten nachträglich bearbeiten, Signal mit verbesserter Emoji-Suchfunktion

Auf Twitter hat WhatsApp (App Store-Link) ein kleines Video veröffentlicht, das eine neue Funktion ankündigt: Versendete Nachrichten lassen sich im Nachgang bearbeiten, um so Tippfehler korrigieren zu können. Das Feature scheint die Beta-Phase verlassen zu haben und wird wohl schon in Kürze per Update verfügbar gemacht.

Laut WABetaInfo lassen sich Nachrichten bis zu 15 Minuten nach Versenden bearbeiten, auch mehrfach. Das Limit soll sicherstellen, dass Nachrichten später nicht komplett geändert werden können und so aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Signal 6.24 ist da

Während wir bei WhatsApp auf das Update warten, ist das neuste Update des Signal Messengers (App Store-Link) schon erschienen. Version 6.24 kümmert sich um die Emoji-Suchfunktion und macht das finden der richtigen Emojis einfacher. Gleichzeitig werden Fotos in der Anhang-Auswahl jetzt nach dem aktuellsten Datum sortiert, an dem die Medien hinzugefügt wurden. So wird ein bereits vor Jahren erstelltes Bild nicht mehr ganz unten angezeigt und ihr müsst nicht mehr so viel scrollen.