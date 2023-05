Mit HomeKit: Meross Steckdosenthermostat schaltet in Abhängigkeit der Temperatur

Der für günstiges HomeKit-Zubehör bekannte Hersteller Meross hat jetzt den Vorverkauf des neuen Steckdosenthermostats gestartet. Im Vorverkauf zahlt ihr nur 39,22 Euro statt 49 Euro, die Auslieferung soll ab Ende Mai erfolgen.

Das Steckdosenthermostat muss per Kabel mit Storm versorgt werden, über einen Fühler mit 2 Meter langem Kabel kann man die Temperatur genau dort messen, wo es notwendig ist. Das ist auch unter Wasser möglich. Über eine schaltbare Steckdose, die mit dem Thermostat verbunden ist, kann man abhängig von der gemessenen Temperatur Schaltvorgänge anstoßen. Das geht per HomeKit, ebenso sind Automationen möglich. Auf dem Thermostat selbst wird die aktuelle sowie die Zieltemperatur auf dem Display angezeigt, ebenso gibt es Buttons zur manuellen Steuerung.

Als Beispiele führt Meross eine Anzuchtstation für Pflanzen, die Nutzung in Aquarien, Bierbrauen oder die Joghurtherstellung an. Der Temperaturmessbereich liegt zwischen -30 und +110 Grad Celsius, wobei die Genauigkeit mit ±0,5 Grad Celusis angegeben wird. Per Meross-App lässt sich auch ein Temperaturplan mit bis zu 12 Perioden pro Tag hinterlegen, der auch dann funktioniert, wenn die WiFi-Verbindung mal ausfällt. Ebenso lassen sich Daten und Graphen in der App abrufen.

Bei Interesse könnt ihr im Meross-Shop zuschlagen, später wird das neue Meross Steckdosenthermostat mit HomeKit auch über Amazon vertrieben.