Gurman: Apple stellt neues 15″ MacBook Air auf der WWDC vor

Die WWDC 2023 rückt näher und Gerüchte um ein größeres MacBook Air hören wir schon länger. Rund einen Monat vor dem Event legt sich der Apple-Experte Mark Gurman fest und schreibt in seinem wöchentlichen Power On-Newsletter, dass das größere 15″ MacBook Air Anfang Juni von Apple vorgestellt wird.

Als Teil von watchOS 10 plant das Unternehmen, Widgets zurückzubringen und sie zu einem zentralen Teil der Benutzeroberfläche zu machen. Diese neue Strategie wird auf der WWDC im Juni debütieren, zusammen mit der Enthüllung von iOS 17, macOS 14, dem 15″ MacBook Air und natürlich dem mit Spannung erwarteten Mixed-Reality-Headset.

Gerüchten zufolge könnte das MacBook Air mit einem 15,5″ Display ausgestattet sein, was in etwa der Größe des inzwischen eingestellten 15,4″ MacBook Pro entsprechen würde. Das MacBook Air wäre damit zwischen dem 13,6″ MacBook Air und dem 16″ MacBook Pro angesiedelt und würde all jenen, die ein schlankeres, leichteres und erschwinglicheres Gerät mit einem größeren Bildschirm suchen, eine Option bieten, die kein „Pro“-Notebook ist. Welchen Chip das MacBook Air genau verwenden wird, bleibt abzuwarten, im Gespräch sind die M2, M2 Pro oder gar die neue M3 Chipserie.

Abgesehen von einem größeren Display bleibt alles beim Alten. 1080p-Kamera, MagSafe 3-Ladeanschluss, zwei USB-C beziehungsweise Thunderbolt 3 Anschlüsse, ein 3,5mm Kopfhöreranschluss, eine Tastatur mit Scherenmechanismus und Touch ID sowie ein Force Touch-Trackpad. Als Farben stehen weiterhin Mitternacht, Polarstern, Space Grau und Silber zur Auswahl bereit.