Feuerwear Mitch 16: Jetzt auch für das iPhone 14 Pro Max und 14 Plus

Die Produkte von Feuerwear sind außergewöhnlich. Alter Feuerwehrschlauch wird neu aufbereitet und zu Taschen, Rücksäcken, Hüllen und mehr verarbeitet. Aus unserer Berichterstattung kennt ihr das ein oder andere Produkt, neu ist ab sofort Feuerwear Mitch 16, eine iPhone-Hülle für die großen iPhone-Modelle Pro Max und Plus.

Jede Mitch-Hülle ist ein Unikat, im Online-Shop könnt ihr euer Modell in den Farben Weiß, Schwarz oder Rot für je 43 Euro aussuchen. Da es sich um eine universale Hülle handelt, passen hier auch das Samsung Galaxy S23+ und das Google Pixel 7 Pro rein. Mit einer Lasche lässt sich die Hülle verschließen, gleichzeitig könnt ihr mit der Lasche euer Smartphone leicht und schnell aus der Hülle ziehen. Das Innenleben ist mit Mikrofaser ausgekleidet, auf der Rückseite ist eine Gürtelschlaufe vorhanden.

Derzeit sind knapp 40 Unikate verfügbar. Klickt euch gerne in den Feuerwear Online-Shop und sucht euer favorisiertes Modell raus. Versandkosten in Höhe von 4,30 Euro fallen zusätzlich an, ab 75 Euro ist der Versand kostenfrei.

