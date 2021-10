Final Fantasy V Pixel Remaster: Release für den 10. November geplant

Das Entwicklerteam von Square Enix hat in diesem Jahr einiges an Arbeit in die Klassiker-Serie Final Fantasy gesteckt: Nach und nach wurden sogenannte Pixel Remaster-Versionen von Final Fantasy I, II, III und IV für PCs und Mobilgeräte veröffentlicht. Mit Final Fantasy V Pixel Remaster soll nun ab dem 10. November 2021 auch der fünfte Teil des kultigen Rollenspiels veröffentlicht werden.

Wie bei den bisherigen Releases der Final Fantasy Pixel Remaster-Reihe wird auch diese Fassung über Optimierungen der Benutzeroberfläche, eine Auto-Battle-Option, einen überarbeiteten Soundtrack und verbesserte Pixelgrafik verfügen. Bei Twitter hat das Team von Square Enix die Neuerscheinung schon angekündigt.

The King is missing, memories have been lost, and the crystals are in jeopardy.

Luckily, these heroes are up to the job.#FinalFantasy V pixel remaster is coming to Steam and Mobile on November 10th PDT/GMT. Pre-purchase now for a 20% discount on Steam: https://t.co/rLsAKoLkpM pic.twitter.com/CA4YR4U4Di

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) October 27, 2021