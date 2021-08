Fitbit Charge 5: Erste Fotos des neuen Fitnessbandes aufgetaucht

Der Hersteller Fitbit ist auch in unserer Redaktion ein wohlbekanntes Unternehmen. Letzteres ist vor allem für seine Gesundheits- und Wellness-Produkte bekannt, darunter die Fitbit Charge-Reihe von Fitness-Armbändern. Wie es scheint, bekommt das Modell nun eine Auffrischung: Bei Twitter sind erste Leaks einer neuen Fitbit Charge 5-Generation aufgetaucht.

Die Renderings, die vom Twitter-User Evan Blass stammen, zeigen das kommende Fitbit Charge 4-Modell, das auf den ersten Blick einige Design-Anleihen an Fitbits Luxe-Fitnesstracker aufweist, der im April dieses Jahres veröffentlicht wurde. Die Bilder zeigen ein Fitness-Armband, das über ein Farbdisplay mit leicht abgerundeten Ecken und möglicherweise einem kapazitiven Button an der Seite verfügt. Ähnliche Buttons integrierte der Hersteller bereits in den Modellen Charge 4 und Sense.

Weitere Fotos von Evan Blass zeigen darüber hinaus zwei zusätzliche Farbvarianten, die über das klassische Schwarz hinausgehen: Ein helles Creme-Beige und ein schlichteres Graublau. Ob es neben dem neuen Farbdisplay auch weitere innovative Features geben wird, darf bezweifelt werden. Möglicherweise gibt es die übliche GPS-Verbindung, Schlaf-Tracking sowie Herzfrequenz- und Sauerstoffsättigungs-Messung und verschiedene Sportmodi. Vielleicht wissen wir in der nächsten Woche schon mehr – wir halten euch auf jeden Fall zu dieser möglichen Neuerscheinung auf dem Laufenden.

Fotos: Evan Blass/Twitter.