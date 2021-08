„Castlevania: Grimoire of Souls“ erscheint bald auf Apple Arcade

Apple wird nicht müde und kündigt heute ein weiteres Spiel auf Apple Arcade an. Castlevania: Grimoire of Souls (App Store-Link) soll bald auf der Spiele-Plattform erscheinen. Der Name aus dem Hause Konami ist kein unbekannter, immerhin ist bereits im März 2020 mit Castlevania: Symphony of the Night ein Spiel aus der Serie im App Store erschienen.

Apple Arcade-Gamer können sich auf ein aufregendes Side-Scrolling-Actionspiel freuen, bei dem sie in ein nervenaufreibendes Abenteuer eintauchen und sich in einer Vielzahl von Angriffen gegen Draculas Armee beweisen müssen. Dabei kann man aus einer Vielzahl neuer, ikonischer Charaktere wählen und sich von der Musik, der populären Komponistin Michiru Yamane, verzaubern lassen.

Das Spiel ist mit fast 2 GB nicht unbedingt ein leichter Brocken, dafür bekommt ihr auch spektakuläre Grafiken und 60 Level geboten. Noch dazu soll Castlevania: Grimoire of Souls tägliche und wöchentliche Missionen bieten. „In einer Welt, in der Dracula versiegelt wurde, beginnen sich die Seiten einer neuen Geschichte zu drehen, die Helden der Vergangenheit zusammenbringt…“, lässt uns das Entwickler-Team wissen.

Diese Updates sind neu auf Apple Arcade

Neben den Neuerscheinungen der vergangenen Woche, hier können wir vor allem Wurdweb loben, gibt es auch wieder frisches Futter in Form von Updates. Hier eine kleine Übersicht:

Simon’s Cat – Story Time: Stürze dich in 200 neue Level und dekoriere den neuen Skulpturengarten mit 100 originellen Skulpturen, die du freischalten kannst.

The Oregon Trail: Im zweiten Update von The Oregon Trail gibt es jede Menge Fische im Meer, in Flüssen UND Seen! Mit einem aufregenden Angel-Minispiel, neuen Aufgaben und einer neuen Reise!

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat: Trommeln Sie zu fünf neuen Songs, beginnend mit „Parallel Lollipop“, einem Bandai Namco-Original, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Franchise veröffentlicht wurde.