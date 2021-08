Wurdweb: Diese Neuerscheinung ist eine echte Empfehlung für Rätselfreunde

Vor ein paar Wochen konntet ihr euch bei Otto.de vier Monate Apple Arcade zum Nulltarif sichern. Ich gehe davon aus, dass einige von euch zugeschlagen haben und nun die eine oder andere Empfehlung gebrauchen könnten. Eine aktuelle Neuerscheinung kann ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen: Wurdweb (App Store-Link) vom niederländischen Entwickler Adriaan de Jongh, der zusammen mit seinem Team bereits das tolle Hidden Folks in den App Store gebracht hat.

Wurdweb ist allerdings kein Wimmelbild-Spiel, sondern eine Mischung aus Scrabble und Puzzle. Vorgegebene Wörter müssen in Kreuzworträtsel-Manier auf dem Spielfeld platziert werden. Was zunächst einmal etwas seltsam klingt, ist wirklich toll aufgemacht und bereitet zumindest mir viel Freunde.

Dazu trägt auch die deutsche Lokalisierung und die interaktive Einführung in das Spiel bei. Wurdweb hat selbst für absolute Neulinge zu Beginn keine unüberwindbaren Hürden – trotzdem wird es im späteren Verlauf richtig knifflig.

Zur Auswahl stehen dabei drei verschiedene Spielmodi, wobei diese auch noch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen bieten:

Tangle-Modus , in dem du 15 Wörter ablegen musst, was du nur schaffst, wenn du genug Extra-Wörter aufsammelst.

, in dem du 15 Wörter ablegen musst, was du nur schaffst, wenn du genug Extra-Wörter aufsammelst. Präzisionsmodus , bei dem die Rätsel durch das Platzieren eines Wortes auf einer Zielkachel abgeschlossen werden, und nur eine exakte Platzierung von Wörtern dich dorthin bringen wird.

, bei dem die Rätsel durch das Platzieren eines Wortes auf einer Zielkachel abgeschlossen werden, und nur eine exakte Platzierung von Wörtern dich dorthin bringen wird. Täglicher, wöchentlicher und monatlicher Modus, in dem du so viele Wörter wie möglich ablegst und dich mit anderen Spielern messen kannst – wenn du willst.

Positiv zu bewerten ist, dass Wurdweb natürlich nicht nur auf In-App-Käufe und Werbung verzichtet, sondern auch auf jeglichen Zeitdruck. Es gibt keine Timer, so dass man in aller Ruhe knobeln und die Wörter auf dem Bildschirm platzieren kann. Das funktioniert einfach per Touch und ist sehr intuitiv gelöst, selbst auf dem kleinen iPhone-Display macht Wurdweb eine gute Figur.

Aus meiner Sicht gibt es für Wurdweb eine klare Empfehlung. Wenn es für euch nicht immer nur Action auf laufenden Band sein muss, lohnt sich der Blick auf dieses Apple Arcade Spiel definitiv.