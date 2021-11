Fitbit: Neuer Tagesform-Index und EKG-App für Charge 5

Insofern ihr ein Produkt von Fitbit im Einsatz habt, könnt ihr euch jetzt über neue Funktionen freuen. Unter anderem ist der neue Tagesform-Index in der Heute-Ansicht der Fitbit-App für Premium-Mitglieder verfügbar, die eine Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe oder Inspire 2 im Einsatz haben.

Mit dem Tagesform-Index erfahrt ihr, ob ihr bereit fürs Training seid oder Erholung angesagt ist, aus einer in der Fitbit-App aus der Aktivität, Schlafqualität und Herzfrequenzvariabilität (HRV) berechneten Punktzahl. Dazu wird ein Tagesziel vorgeschlagen, für das ihr individuelle Empfehlungen zu Workouts oder Regeneration erhaltet. Je fitter ihr werdet, desto anspruchsvoller werden die Ziele jeden Tag. So könnt ihr die besten Entscheidungen treffen und die Trainingseinheiten effizienter gestalten.

Fitbit Charge 5 mit EKG-App

Fitbit Charge 5 is der erste Tracker mit einer integrierten EKG-App, mit der der Herzrhythmus am Handgelenk auf Anzeichen von Vorhofflimmern überprüft werden kann. Dafür muss man einfach die Finger an die Edelstahlplatten an den Seiten des Geräts halten und 30 Sekunden lang stillhalten, um eine Messung zu erhalten und tiefere Einblicke in die eigene Herzgesundheit zu bekommen.