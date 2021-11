Tedee verkauft jetzt HomeKit-Türschlösser, bald auch in Schwarz

Neben Nuki haben wir auch das Tedee Smart Lock im Einsatz. Nach anfänglichen Problemen sind wir mit dem Schloss nun aber sehr zufrieden. Unsere Bürotür wird zuverlässig geöffnet, auch wenn es manchmal gefühlt ein paar Sekunden zu lange dauert, bis das Schloss anfängt zu drehen. Insgesamt ist Tedee aber eine Empfehlung unserseits.

Während bestehende Schlösser mit einem Firmware-Update schon HomeKit-kompatibel gemacht wurden, können Neukunden ab sofort die neuste Version direkt im Handel erwerben. Im Lieferumfang findet ihr dann einen zusätzlichen HomeKit-Code zum Einscannen, um das Schloss schnell und einfach in HomeKit einzubinden. Mit der neuen Produktionscharge ändert sich ansonsten nichts an der Hardware.

Der Zugriff von außerhalb kann über HomeKit nur dann erfolgen, wenn eine Steuerzentrale eingerichtet ist – also ein iPad, Apple TV oder HomePod. Hier kann man auch auf die Tedee-Bridge verzichten.

Bald auch in einem dunklen Design

Die meisten Eingangstüren sind sicherlich weiß oder in einem hellen Farbton gehalten, doch es gibt auch immer mehr dunkle Türen. Und das smarte Türschloss wird in Kürze auch in einer schwarzen Variante verfügbar gemacht. Auch die schwarze Version ist bereits mit integrierter HomeKit-Firmware ausgestattet.

Tedee lässt sich bei Loxone integrieren

Tedee lässt sich außerdem in die Loxone Haus- und Gebäudeautomation integrieren. Der Anbieter intelligenter Automatisierungslösungen ermöglicht es über eine eigens dafür eingerichtete Programmbibliothek neben den eigenen Produkten auch Smart-Home-Lösungen anderer Hersteller einzubinden. Diese Loxone Library bietet offene Sammlungen von Schnittstellen und Vorlagen, die auch die Integration von tedee ermöglichen.