FotMob: Fußball-App jetzt mit noch mehr Daten

Seit der Einführung der Live Activities und der Anzeige der Spieldaten in der Dynamic Island ist FotMob (App Store-Link) mein Favorit in Sachen Fußball. Die Universal-App für iPhone, iPad und Apple Watch hat aber noch viel mehr zu bieten – erst in dieser Woche sind mit einem Update neue Funktionen hinzugekommen.

So wurde beispielsweise eine neue, kompakte Form der Tabelle angezeigt. Das sieht erst einmal wenig spektakulär aus, an Spieltagen nutzt man die frei gewordene Fläche dann aber zur Anzeige des aktuellen Spielstands aus. Bisher gab es nur einen grünen, roten oder grauen Punkt.

In der Tabellen-Ansicht der Liga eurer Wahl findet ihr ganz oben nun auch ein neues Drop-Down-Menü, mit der ihr die vergangenen Spielzeiten aufrufen könnt. In der Bundesliga kann man sich beispielsweise alle Spieldaten und Ergebnisse bis zur Saison 2010/2011 anzeigen lassen.

Neu gestaltet wurden auch die Spielerprofile. Tippt ihr irgendwo auf einen Spielernamen, werden euch ab sofort die folgenden Infos angezeigt:

Spielereigenschaften: Verschaffe dir einen Überblick über die Stärken, Schwächen und den Spielstil eines Spielers.

Verschaffe dir einen Überblick über die Stärken, Schwächen und den Spielstil eines Spielers. Neue Statistikseite: Tauche tief in die Statistiken ein, einschließlich saisonaler Schusskarten und Vergleichstabellen.

Tauche tief in die Statistiken ein, einschließlich saisonaler Schusskarten und Vergleichstabellen. Neugestaltete Karriereseite: Betrachte den Karriereweg eines Spielers nach Verein oder über Saisons hinweg.

Neben Lieferungen und Wetter.de ist FotMob derzeit sogar eine der wenigen Apps, für die ich ein Abo abgeschlossen habe. 8,49 Euro bezahle ich für ein Jahr Werbefreiheit – das sind weniger als 25 Cent pro Bundesliga-Spieltag.