Clever-PV: Praktische Solar-App zeigt jetzt Ersparnis in Euro an

Für die Visualisierung meines Hausverbrauchs und der Produktion meines Balkonkraftwerks setze ich seit einiger Zeit auf Clever-PV (App Store-Link). In Verbindung mit einem Balkonkraftwerk bieten die Macher einen kostenlosen Tarif an, für größere PV-Anlagen und das intelligente Laden von E-Autos wird eine kleine monatliche Gebühr fällig.

Mit einer smarten Steckdose und einem Shelly Pro 3EM messe ich Verbrauch und Erzeugung in meinem Haus. Clever-PV zeigt sowohl Live-Daten als auch Historie recht schick in seiner iPhone-App an – und liefert ab sofort noch mehr Daten. In der App können Ersparnisse sowie Autarkiegrad und Eigenverbrauchsanteil angezeigt werden.

Berechnung der Stromersparnis in Clever-PV kann auch rückwirkend erfolgen

„Basierend auf den eingegebenen Tarifdaten und den realen Daten deiner Geräte berechnet Clever-PV, wie viel du durch den Eigenverbrauch sparst“. schreibt das Entwicklerteam. „Außerdem werden Erlöse für deine Einspeisung sowie für den Strombezug aus dem Netz errechnet. Die Berechnungen erfolgen für jeden Tag sowie auch für Wochen, Monate und Jahre.“

Um die Daten zu erhalten, muss man in der App den Stromtarif und eine mögliche Vergütung für die Einspeisung angeben. Sogar dynamische Tarife, bei denen sich die Strompreise jeden Tag ändern können, werden von Clever-PV unterstützt. Hier soll es bald sogar noch mehr Optionen geben, um die dynamischen Tarife noch effizienter nutzen zu können.

Richtig gut lief es bei mir beispielsweise im September, wobei wir da die letzte Woche auch im Urlaub waren. 40 Prozent des von uns genutzten Stroms konnte ich in diesem Monat selbst produzieren und so immerhin knapp 42 Euro sparen. Im etwas tristen November sieht es bislang leider nicht mehr so gut aus…

Solltet ihr Clever-PV selbst ausprobieren wollen, könnt ihr euch über diesen Link registrieren. Auf der Seite seht ihr noch einmal alle Features auf einen Blick, zudem können die kostenpflichtigen Tarife 14 Tage lang kostenlos ausprobiert werden.