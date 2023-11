Hochleistungsmodus: Auch für das 14″-MacBook Pro mit M3 Max-Chip

Apple hat den Hochleistungsmodus auf das neue 14-Zoll MacBook Pro mit M3 Max-Chip ausgeweitet. Das berichtet Jason Snell, Chefredakteur vom Apple-Blog Six Colors. Die Funktion war bisher nur für das 16-Zoll-MacBook Pro mit M1 Max- und M2 Max-Prozessor verfügbar.

„Für einige Tests habe ich das MacBook Pro in den Hochleistungsmodus geschaltet, der jetzt sowohl bei den 14- als auch bei den 16-Zoll-Modellen in der M3 Max-Konfiguration verfügbar ist“, schreibt Snell in seinem Testbericht über die neuen MacBook Pro-Geräte. „In den Tests, die ich durchgeführt habe, konnte ich keinen großen Unterschied feststellen, aber die Lüfter haben sich sehr laut eingeschaltet.“

Im englischsprachigen Support-Dokument zum Thema erklärt Apple, dass der High Power Mode die Lüfter des MacBook Pro mit höherer Geschwindigkeit laufen lässt und dass diese zusätzliche Kühlung dem System eine höhere Leistung für „intensive, anhaltende Arbeitslasten“ wie etwa 8K-Video-Farbkorrekturen ermöglichen kann. Interessanterweise ist das deutsche Support-Dokument noch nicht aktualisiert worden, hier wird weiterhin nur von den 16″-MacBook Pro-Modellen gesprochen.

Unter macOS Ventura und neuer kann der Hochleistungsmodus in der App „Systemeinstellungen“ unter „Batterie“ aktiviert werden, indem man auf die Dropdown-Menüs neben „Im Batteriebetrieb“ oder „Am Netzteil“ klickt und die Option „Hohe Leistung“ auswählt.